Duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in april 2021

Beeld: Armedangels

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode industrie uit binnen- en buitenland. Twaalf nieuwtjes van april 2021. In deze maand vinden tevens Earth Day en Fashion Revolution Week plaats.

De duurzame Stan Smith gemaakt met paddestoelenleer

Na luxe merken als Stella McCartney en Frans modehuis Hèrmes werkt ook Adidas samen met het biotechbedrijf Bolt Threads. De schoenengigant ontwikkelt samen met Bolt Threads de Stan Smith Mylo ™. Het is de eerste duurzamere Adidas-schoen gemaakt van het materiaal Mylo- een nieuwe innovatie op gebied van materiaal. Mylo is gemaakt van paddenstoelen en zou moeten voelen als echt leer: zacht en soepel.

Beeld: Adidas

Biologisch katoen: Pakistaans denimbedrijf, Soorty, wil percelen omvormen tot biologische landbouwgronden

Soorty, het naar eigen zeggen grootste geïntegreerde denimbedrijf van Pakistan, lanceert een initiatief voor biologisch katoen in samenwerking met WWF Pakistan en het Department of Agriculture Extension, Balochistan, samen met de steun en input van de Laudes Foundation. De denim is, naar eigen zeggen, een diepgaande revolutie aan het ondergaan. Soorty wil op lange termijn samenwerken met boeren uit het district Balochistan om hun kleine boerderijen om te vormen tot biologische landbouwgronden.

Zalando opent tweede inschrijfronde voor Sustainability Award

Op 12 april 2021 opent Zalando de tweede inschrijfronde voor de Zalando Sustainability Award in samenwerking met partner Copenhagen Fashion Week. De wedstrijd daagt merken uit alternatieve design- en productieprocessen te gebruiken om op die manier mee te werken aan een duurzamere toekomst. De wedstrijd werd in december 2020 in het leven geroepen.

Armedangels lanceert Armedangels Circular Denim

Armedangels, bekend van de Detox Denim, lanceert op 19 april 2021 Armedangels Circular Denim. Hiermee gaat het merk een stap verder met circulaire jeans, zo is te lezen in het persbericht. Er wordt voor het eerst gebruik gemaakt van 20 procent gerecycled biologisch katoen uit eigen snijresten. Het modemerk zou hiermee voor het eerst een zero-waste productie bereiken. Het bedrijf heeft het streven een volledig circulair bedrijf te worden.

Beeld: Armedangels

Beeld: Armedangels

London College of Fashion lanceert gratis duurzame mode-cursus

Centre for Sustainable Fashion (CFS) aan het London College of Fashion heeft samen met Kering, IBA en Vogue Business de eerste -van de vier- gratis online cursussen gelanceerd. ‘Fashion values: nature’ is een educatieprogramma op het gebied van duurzaamheid. Het doel van de cursus is de mode opnieuw te kunnen voorstellen en duurzame kennis en vaardigheden opbouwen.

Het Amerikaans rugzakkenlabel, JanSport, werkt samen met upcycle-artiest aan duurzame capsulecollectie

JanSport en Nicole Mclaughlin slaan de handen ineen om een kleding-capsulecollectie te maken van upcyclede rugzakken . De collectie bevat een bh, korte broek, vest, pantoffels, multipack en een regisseursstoel. De opbrengst van de collectie wordt gedoneerd aan de Slow Factory Foundation, een non-profitorganisatie die zich richt op klimaatverandering en het ondersteunen van de impact op het milieu door middel van onderwijs.

Wrangler introduceert duurzaamheidsplatform WeCare Wrangler

Het platform geeft consumenten informatie over de duurzaamheidsdoelen, huidige maatregelen en partnerschappen rond drie thema’s: de planeet, het product en de mensen. WeCare Wrangler heeft als doel : 110 product duurzaam katoen en 100 procent hernieuwbare energie voor alle eigen faciliteiten gebruiken tegen 2025. Wrangler wil tegen 2030 het waterverbruik met 50 procent verminderen.

Beeld: Wrangler

Spijkerbroeken verzamelen: Blue Loop Originals en Sympany

De Recycle Roadshow van Blue Loop Originals en Sympany komt naar Amsterdam in mei en juni 2021. Het Nederlandse modemerk, Blue Loop Originals, roept Amsterdammers op oude spijkerbroeken in te leveren bij Sympany-jeanscontainers en deelnemende winkels. De textielinzamelaar en het modemerk streven ernaar 10.000 versleten spijkerbroeken in te zamelen binnen 60 dagen. De spijkerbroeken worden verwerkt tot een unieke Recycle Roadshow Sweater, deze is vanaf september 2021 verkrijgbaar.

Beeld: Sympony, Blue Loop Originals

Beeld: Sympony, Blue Loop Originals

Nona Source-platform biedt deadstock van luxe materialen aan, gesteund door LVMH

Nonca Source verkoopt zogenoemde ‘deadstock’ en wordt gesteund door LVMH. Nona-source.com biedt toegang tot hoogwaardige materialen en moedigt hergebruik aan. De stoffen zijn te koop op rol, huid en paneel. Het platform werkt nauw samen met ontwerpers om de materialen te karakteriseren en de digitale ervaring zo realistisch mogelijk te maken.

Kust. lanceert eerste zwemcollectie Kust. Swim.

Het Poolse herenmodemerk, Kust., heeft zijn eerste zwemcollectie geheel duurzaam ingestoken. De collectie is gemaakt in Europa om zo de CO2-voetafdruk te verkleinen. De Kust. Swim.-collectie is handgemaakt van oceaan-geregeneerd nylon van Econyl. De stof is gemaakt van afval en speelt op deze manier in op de circulaire economie. De collectie is wereldwijd vanaf 1 mei 2021 verkrijgbaar op de website.

Beeld: Kust.

Grow-expo showt de toekomst van modematerialen

Dit is geen duurzaamheidsinspanning, maar in het kader van duurzaamheid een vermelding waard: Fashion For Good laat weten met een nieuwe tentoonstelling te komen die de toekomst van de modematerialen tentoon stelt, zo is te lezen in het persbericht van Fashion For Good. In de Grow-expo maken bezoekers een reis langs materialen, innovaties en ontwerpers en merken die biomaterialen gebruiken. Denk aan stof van fruitschillen, paddestoelenleer, spinnenzijde en verf gemaakt door bacteriën in algen. De verschillen tussen de materialen en de voordelen worden uitgelegd. Ook wordt verteld wat er vandaag de dag al beschikbaar is en hoe de industrie kan verduurzamen. De nieuwe tentoonstelling is te zien in het Fashion For Good Museum in Amsterdam vanaf 6 april 2021.

Modemerken doneren deadstock aan modestudenten met Student Fabric Initiative