Een frisse blik op de toekomst van mode tijdens AMFI NEXT 2025

Op 3 juli werd het iconische gebouw van het Amsterdam Fashion Institute omgetoverd tot het decor van AMFI NEXT: hét event waar afstudeerders van de richtingen Fashion & Management, Fashion & Branding en Fashion & Design hun visie op de toekomst van mode presenteerden. In de expositie was inspirerend afstudeerwerk te zien én bezoekers konden deelnemen aan panelgesprekken rondom actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en diversiteit en inclusie.

Digitalisering en inclusiviteit gaan hand in hand

Dat mode en technologie steeds meer samensmelten, werd duidelijk tijdens AMFI NEXT. Van interactieve merkstrategieën tot virtuele winkelervaringen; studenten lieten zien hoe zij de modewereld naar het scherm vertalen. Zo ontwikkelde Maria Nogueroles González (Fashion & Branding) het project Entre el Metal y la Memoria, een digitaal platform voor het Spaanse sieradenmerk Joaquín Berao, gericht op vrouwen van 65 jaar en ouder. Geïnspireerd door haar grootmoeder, ontwierp Maria een toegankelijke online winkelomgeving met 3D-visualisaties en intuïtieve navigatie. “Deze vrouwen hebben de financiële middelen om luxe producten te kopen, maar worden vaak vergeten in digitale innovatie. Terwijl technologie juist zulke mooie kansen biedt om sieraden levensecht te presenteren,” aldus Maria. Met workshops in Museo Reina Sofía in Madrid bracht zij storytelling en virtual reality samen. “Ik zocht naar een leuke en unieke manier om de sieraden van dit merk te laten zien en koos voor een VR experience. Voor veel van deze vrouwen was dit de eerste keer dat ze een VR-bril op hadden. Ze waren enorm verrast.”

Credits: Maarten Nauw

Een verhaal vertellen met kleding

Duurzaamheid is eveneens een belangrijk thema in het werk van de nieuwe generatie modeprofessionals. Zo presenteerde Elza Ibrahim (Fashion & Design) haar project RE-COLOR, een collectie geïnspireerd op koraalriffen. Door gebruik te maken van restgaren en een modulair ontwerp op basis van driehoeken, ontwierp ze kleurrijke, tijdloze kledingstukken die eenvoudig te repareren zijn. “Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik hoe snel koraalriffen verbleken door vervuiling en klimaatverandering. Ik wilde met mijn werk aandacht vragen voor dit probleem en tegelijkertijd een praktische oplossing bieden,” vertelt Elza. Haar collectie werd volledig gebreid op de breimachine en combineert esthetiek met impact: tien procent van de opbrengst gaat naar een organisatie voor oceaanbehoud.

Credits: Maarten Nauw

Digitaal kleding swappen en offline verbinden

Ook Zara Vogt (Fashion & Management) maakte indruk met haar concept Swoup, een platform dat sportkleding ruilen combineert met digitale tools en een sterk community-gevoel. Via een digitale kledingkast, styling challenges en lokale meet-ups stimuleert het platform circulair gedrag op een toegankelijke manier. “Gen Z is opgegroeid met social media, maar verlangt juist ook naar offline verbinding,” aldus Zara. Gebruikers bouwen een Circularity Score op, gebaseerd op hun bespaarde CO₂ en het aantal geruilde items. “Duurzame mode moet niet alleen verantwoord zijn, maar ook leuk en sociaal.”

Credits: Maarten Nauw

De toekomst is nu

AMFI NEXT 2025 toonde de kracht van een nieuwe generatie die mode benadert als een multidisciplinair, maatschappelijk en technologisch speelveld. Van innovatieve retailoplossingen tot activistische breiwerken en digitale communities: deze afstudeerders creëren de toekomst. AMFI bevestigde met dit event wederom haar rol als broedplaats voor changemakers in mode.