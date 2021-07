Een performance- en outdoorsok die betaalbaar is én duurzaam? Het kan, bewijst Redmax

Redmax, het eerste Nederlandse sportmodebedrijf dat het Oeko-Tex Standard 100-certificaat Appendix 6 behaalde, introduceert een duurzame Redmax performance- en outdoorsokkenlijn. Sokken, waarom? Omdat ook deze markt verduurzaamd moet worden en er nog behoorlijk wat technische vooruitgang te behalen valt, vinden ze bij RedMax.

Team Redmax nam de ‘missie duurzame performance en outdoor sok’ op zich. FashionUnited belde met de marketing manager van Redmax, Kim Quaedvlieg, over het nieuwe Redmax-project. Duurzame performance- en outdoor-sokken, waarom en waarom nu?

Kim Quaedvlieg: “Binnen de sport- en moderetail is er één product dat iedereen iedere dag draagt: de sok. Een bestseller-product dat doorgaans niet duurzaam wordt geproduceerd en weinig techniciteiten bevat binnen de convenience kanalen. Daar wilden we verandering in brengen. Twee dingen moesten dus beter: in eerste instantie moest de sok duurzamer worden, ten tweede moest het technische functionaliteiten bezitten die een positieve bijdrage leveren aan de sportprestatie.”

Dat bewerkstelligde het sportmodebedrijf als volgt. Voor de ontwikkeling van de outdoor- en performancesokken werd de bestaande know how over gecarboniseerde koffiegarens in sportkleding gebruikt. Kim Quaedvlieg: “We hadden al gezien wat de implementatie van koffiegarens (deze garens bevatten meer dan 70procent gecarboniseerde koffie) voor sportmode kan betekenen - zowel op duurzaam vlak als voor de prestatie. Koffiegaren komt namelijk van zichzelf met een aantal voordelen, die, wanneer tot een sok verwerkt, je niet in een ‘normale sok’ vindt. Zo heeft het een dry cool functie, absorbeert het onaangename geurtjes, biedt het UV-bescherming en is koffiegaren ademend.”

De outdoor- en performancesokken komen in drie verschillende stijlen - de crew, de quarter en de sneaker - en zijn geschikt voor sporten van yoga, tennis en fitness tot aan hiking en biking. Toch zegt het merk niet direct de performance-kant te willen benadrukken. Kim Quaedvlieg: “We willen vooral het duurzame aspect belichten. Redmax heeft zichzelf als doel gesteld om in 2030 een volledig duurzame sportmodecollectie neer te zetten. Op dit moment is 80 procent van onze collectie duurzaam ontwikkeld. De toevoeging van de sokkenlijn is weer een stap richting ons 2030-doel.

Dat de performance- en outdoorsokkencollectie - zeker in de prijscategorie waarin het wordt verkocht - heel wat technische vernuftigheden bevat, is een bijkomend unique selling point. Kim Quaedvlieg: “We verbazen ons altijd over het gemak waarmee mensen een ‘reguliere sok’ aantrekken wanneer ze gaan sporten. Een reguliere sok ventileert niet, absorbeert vocht/ (zweet)geuren en knelt vaak. Waarom zou je dit willen als je in dezelfde prijscategorie nu ook een sok hebt die al die dingen wel doet en die dan óók nog eens duurzaam is geproduceerd?” Daar sluiten we ons bij aan: een reden vinden wij niet.

Sportmerk Redmax is onderdeel van modebedrijf FashionPower. Redmax produceert vier dames- en heren, reguliere en plussize collecties per jaar en levert aan convenience kanalen. De uniseks performancesokken komen in drie verschillende stijlen - de crew, quarter en sneaker en in de kleuren wit, grijs, navy en zwart en zijn beschikbaar in de maten 31 tot en met 46. De uniseks outdoorsokken komt in de crew, in de kleuren grijs/ zwart en zwart/ grijs is beschikbaar van maat 31 tot en met 46.