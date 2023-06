Een preview van de SS24-damesmode trend: De evolutie van het feminisme in de modewereld

Rebellie, verweven met feminisme, is altijd al een onderdeel van de mode geweest en is regelmatig te zien in de manier waarop ontwerpers hun normen en waarden overbrachten. Of dat nu op de catwalk is in de vorm van protesten - denk aan Karl Lagerfeld’s SS15 Chanel show - of statements in de kleding zelf - bijvoorbeeld de vele bedrukte T-shirts in de FW17-collecties als reactie op de verkiezingsstrijd van Donald Trump.

Naarmate de tijd vordert en de geschiedenis zich herhaalt, is het feminisme in de industrie natuurlijk ook gegroeid, omdat ontwerpers nieuwe manieren verkennen om vrouwelijke empowerment uit te beelden. Dit resulteerde in een groot contrast in benaderingen binnen de collecties van het FW23-seizoen, waarbij sommige lijnen refereerden naar feministische kenmerken uit het verleden, zoals het Power Suit, terwijl anderen gebruik maakten van de kracht van lingerie als viering van de vrouwelijke vorm.

In een gesprek met FashionUnited over deze opkomende trends zei Patricia Maeda, directeur damesmode van Fashion Snoops: “Met sociale media die real-time toegang bieden tot de nieuwste producten en microtrends die elke seconde opborrelen, zijn de modetrends van vandaag veel breder (en sneller) dan ze ooit waren. Ik denk dat er ruimte is voor alle verschillende thema's om naast elkaar te bestaan, maar wat duidelijk is geworden, is dat de toplaag van creatieve directeuren tegenwoordig een sterk gevoel heeft voor wie hun klant is en waar hij voor shopt, en daarom on-brand stukken levert die uiteindelijk verschillende esthetieken kunnen aannemen.”

Heksen delen de lakens uit

(Vanaf links) FW23 collecties van Aniye Records, Acne Studios en Victoria Beckham. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Vorig jaar nam het gesprek over het verband tussen hekserij en feminisme nieuwe vormen aan, toen heksen een hogere status kregen en de ultieme 'moderne feministen' werden. De verschuiving werd aangewakkerd door een reeks nieuwe films en publicaties over het onderwerp en sijpelde uiteindelijk door naar de modewereld, met een eerste impact op de SS23-collecties, zoals de met kant beladen zwarte weduwen van Versace. De gothic benadering zette zich voort in FW23, met collecties als Aniye Records en Acne Studios die al even provocerende looks lieten zien, vaak versierd met symbolen als kruizen of vlammen. Een dergelijke trend werd grotendeels gestuurd door de voormalig dominatrix en ex van Kanye West, Julia Fox, die een soort ‘poster child’ is geworden voor deze afwijking naar de donkere kant.

En het lijkt erop dat we het komende seizoen meer van het occulte kunnen verwachten, zoals voorspeld door trendonderzoeker aan het Deutsches Mode-Institut, Carl Tillessen. Tijdens een presentatie over trends voor het SS24-seizoen merkte Tillessen een verandering op in de muzen van ontwerpers, en verklaarde dat ze "niet alleen engelen maar ook gevallen engelen over de catwalk stuurden". Hij voegde eraan toe dat mensen opnieuw hun morele ambivalenties konden erkennen en zei: "Het gaat om ongecensureerde en ongeremde seks voor gevorderden."

Lingerie wordt een groot onderdeel van bovenkleding

(Vanaf links) FW23 collecties van Dilara Fındıkoğlu, Miu Miu en Dsquared2. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Hoewel de rol van lingerie in de dagelijkse garderobe niet bepaald nieuw is, wijst het toenemende gebruik ervan in catwalkcollecties op een verschuiving in de manier waarop dergelijke kledingstukken in de modewereld worden bekeken. In de ogen van ontwerpers is het tonen van huid of het putten van inspiratie uit ondergoed eigenlijk een vorm van trots zijn op je lichaam en het benadrukken van het vrouwelijke figuur, waarbij recente iteraties ook een tegenwicht vormen voor de millenniumhype die de afgelopen jaren de industrie heeft gedomineerd. Een van de voorvechters van de trend is Nensi Dojaka, winnaar van de LVMH-prijs in 2021 , wiens lingerieachtige prêt-à-porter haar een geprezen status heeft bezorgd. In een gesprek met WWD zei Dojaka dat het tonen van het lichaam "meer begon als een trend, zich voortzette en nu een statement van empowerment wordt en het vrouwelijk lichaam 'acceptabel' maakt, in plaats van bang te zijn [om gezien te worden], of te seksualiseren”.

Vergeleken met andere vormen van feminisme op de catwalk, laat de lingerietrend een wat zachtere kijk op het concept zien, vaak gedefinieerd door pastelkleuren en lichtgewicht materialen zoals chiffon of kant. Maeda van Fashion Snoops zei: "De verschuiving naar meer vrouwelijke en zachtere thema's laat het groeiende verlangen zien om afstand te nemen van de starheid van patriarchale structuren en een zachtere benadering van mode te omarmen. In het huidige maatschappelijke landschap, waarin de keuzevrijheid van vrouwen beperkt en bestraft wordt, is het opeisen van vrouwelijkheid een belangrijke daad van emancipatie. In dit culturele landschap kan kleding belangrijke lagen van de ervaring van de vrouwelijke identiteit onthullen, van het versterken van lichamelijke uitingen via pure gelaagdheid of het terugwinnen van geseksualiseerde items met geshowde lingerie."

Power Suits keren terug in alle subtiliteit

(Vanaf links) FW23 collecties van Bottega Veneta, Balmain en Alexander McQueen. Beeld: Launchmetrics Spotlight

In de kinderschoenen werd het Power Suit voor dames ontworpen om de drager een sterke uitstraling te geven in een door mannen gedomineerde omgeving. Het tweedelige stuk werd op de markt gebracht als een look die elke vrouw nodig had om hun kracht te laten zien toen ze in de twintigste eeuw de arbeidsmarkt betraden. Nu is de betekenis van het pak drastisch veranderd in overeenstemming met de wensen van de moderne tijd, omdat de lijnen van het doel blijven vervagen en het minder een statussymbool wordt. In de huidige omgeving is de heropleving van deze stijl veroorzaakt door de 'Quiet Luxury' trend die de mode de afgelopen maanden heeft overgenomen, een esthetiek die wordt gedefinieerd door subtiele, afgezwakte looks die volledig vrij zijn van logo's, maar toch het toonbeeld zijn van hoge kwaliteit.

Trendvoorspeller Hilde Franq refereerde naar zo'n trend in haar semi-jaarlijkse kleurenwebinar voor SS24, waar ze de terugkeer van "echte luxe" koppelde aan het huidige instabiele klimaat, waarin mensen kijken naar de zekerheid van het verleden wanneer ze geconfronteerd worden met een turbulente periode. Voor Franq zal dit het komende seizoen te zien zijn in op maat gemaakte en verfijnde luxe, bereikt door afwerking en detail. Hints hiervan waren al te zien tijdens FW23 in de vorm van strakke tailoring, met gemoderniseerde pasvormen die nog steeds refereren aan het verleden. Terwijl Alexander McQueen twee stukken met scherpe schouders en krijtstrepen presenteerde, weerspiegelde de look van Balmain de pakken uit de jaren 80, met uitgesproken silhouetten.

Barbie zet haar heerschappij voort

(Vanaf links) FW23 collecties van Ahluwalia, The Blonds en Christian Siriano. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Barbie's rol in het feminisme is een zeer omstreden onderwerp in de wereld van popcultuur. Velen zijn het er echter wel over eens dat de pop als een "feministisch icoon" kan worden beschouwd, waarbij argumenten ten gunste van haar meestal gaan over het gevoel van empowerment dat ze jonge kinderen geeft en haar vermogen om meisjes te inspireren om een breed scala aan beroepen na te streven. Vorig jaar werd de populariteit van Barbie opnieuw aangewakkerd door de onthulling dat Greta Gerwig een film over de Mattel-creatie zou uitbrengen. Dit leidde tot een golf van Barbie-achtige modetrends - met name een golf van roze - op de catwalks en in de winkels. Nu de film in juli zijn debuut maakt, zal de hype rond dit iconische beeld niet afnemen. Dat is te zien aan de prominente aanwezigheid van looks die gelijkenissen tonen met de modieuze vriendin op de catwalks van FW23. Links naar de beroemde figuur waren ook te zien in Versace's recente Cruise-collectie met Dua Lipa, waar big hair en leuke prints op de voorgrond stonden.