Elements of Freedom SS22 – een collectie voor een vrije en kleurige zomer

Elements of Freedom staat altijd open voor de wereld, en gelukkig opent de wereld zich nu ook weer voor ons. We hebben afgelopen tijd kunnen stil staan bij wat we belangrijk vinden, en dat heeft Elements of Freedom geïnspireerd tot deze nieuwe collectie. Een collectie voor een toekomst waarin natuur en aandacht voor elkaar prioriteit blijven hebben, gecombineerd met de voor het merk zo belangrijke vrijheid.

In alle vrijheid genieten

Vrijheid in alle vormen vormt de basis van Elements of Freedom. Vrijheid voor de mensen die het dragen en vrijheid voor de mensen die het maken. We zijn weer vrij om de activiteiten te ondernemen die we afgelopen jaar zo gemist hebben. Je mooi aankleden om naar een etentje of theater te gaan, dansen tot de zon opkomt, weer naar je werk kunnen en je kinderen aanmoedigen bij een sportwedstrijd. Het kan allemaal in de kleding van Elements of Freedom, waarin je er modieus, eigenzinnig en zelfbewust uitziet en die tegelijkertijd zo comfortabel zit dat je er eenmaal thuis mee op de bank kan ploffen.

De collectie

Uiteraard is het unieke handschrift van ontwerper Audrey Nuchelmans ook in deze collectie terug te vinden: De bijzondere en kleurrijke prints die tegelijkertijd tijdloos zijn. In deze collectie veel grote en kleine bloemenprints, aangevuld met ruiten en een aantal goed gekozen effen kleuren, van turquoise, rood, lila en roze tot beige en bruintinten. Zoals gebruikelijk veel jurken, blouses en tops in de collectie, met deze keer voor het eerst hemdjes en hemdjurken. Op veler verzoek van de klanten is de collectie broeken dit seizoen sterk uitgebreid en is er een jumpsuit toegevoegd. Ook de vesten en jassen ontbreken niet. Alles is goed met elkaar te combineren.

Duurzaamheid

Ongetwijfeld zullen weer een aantal stuks uit deze collectie tot de favorieten van onze klanten gaan behoren. En is van je kleding houden, het iedere keer weer met plezier dragen en er lang mee doen uiteindelijk niet het meest duurzaam?

Het gebruik van duurzame materialen en menswaardige productie is vanaf het begin een basisvoorwaarde geweest voor Elements of Freedom, waarin steeds verder stappen worden gezet. Alle gebruikte stoffen en knopen zijn van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare materialen. Inmiddels is 30% van de gebruikte stoffen gerecycled.

De kleding wordt dichtbij geproduceerd, om zo de ecologische footprint te verkleinen, en omdat het regelmatig contact met de makers makkelijker maakt. De Elements of Freedom kleding wordt gemaakt in Portugal, Bulgarije en Italië.

Waar te koop

Elements of Freedom is verkrijgbaar in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. Met deze collectie breidt Elements of Freedom ook uit naar Oostenrijk en Noord-Italië. Elements of Freedom is te vinden in verschillende winkels in binnen- en buitenland en heeft ook een eigen brandstore in de Wolvenstraat in Amsterdam.

