EU-wetgeving ‘Right to Repair’ officieel van kracht

De nieuwe Europese wetgeving die het doel heeft de levensduur van producten via ‘Right to Repair’ te verbeteren, ging deze week officieel in. Lidstaten hebben tot 31 juli 2026 om de richtlijn in hun nationale wetgeving vorm te geven.

Het doel van ‘Right to Repair’ is om de circulaire economie te stimuleren, afval te verminderen en duurzaam te consumeren.

De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt, in samenwerking met Thuiswinkel.org en Twinkle, de mate van circulariteit in de top van de Nederlandse e-commerce, deelt Jesse Weltevreden op LinkedIn. Daarbij onderzoeken zij de grootste Nederlandse webwinkels op het aanbieden van reparatiediensten en vervangende onderdelen. De resultaten worden in oktober gedeeld.