Europese prijs voor sociale innovatie 2020 gericht op duurzame mode

De European Social Innovation Competition, de Europese prijs voor sociale innovatie, richt zich dit jaar op mode. Dat meldt de organisatie van de prijsvraag, de Europese Commissie, in een persbericht. Onder de noemer ‘Reimagine Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion’ wordt in 2020 gezocht naar prille projecten die de productie, consumptie, het gebruik en hergebruik van kleding op duurzame wijze willen veranderen en een gedragsverandering in de maatschappij stimuleren.

De huidige modewereld biedt grote uitdagingen, zo erkent de Europese Commissie. EU-burgers kopen elk gemiddeld ruim 12 kg kleding per jaar, en bij de productie daarvan wordt 195 miljoen ton CO2 uitgestoten en 46 miljard kubieke meter water gebruikt. Kleding vertegenwoordigt tussen twee en tien procent van de milieueffecten van het totale EU-verbruik, en dat terwijl een groot deel van de kleding ongedragen blijft en niet wordt gerecycled. Het doel van prijsvraag is volgens de commissie om “de milieueffecten en de maatschappelijke effecten van mode in positieve richting om te buigen.”

De competitie ondersteunt innovatieve ideeën en projecten die erop gericht zijn de ecologische voetafdruk van de mode te beperken, de maatschappelijke impact ervan te vergroten, en door middel van nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen duurzame gedragsveranderingen teweeg te brengen bij producenten en consumenten. De initiatieven moeten na de prijsvraag ontwikkeld kunnen worden voor een lokale, nationale of internationale context.

De prijsvraag is open voor deelnemers vanuit alle EU-lidstaten en landen van buiten de EU die gelieerd zijn aan Horizon 2020 (het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, red.), waaronder Albanië, Turkije, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië en Servië. De aanmeldingsperiode loopt tot 4 maart. De jury benoemt in mei dertig halve finalisten, die in juli naar Amsterdam zullen komen voor mentoring en coaching op de Europese Social Innovation Academy. In september worden uit deze groep tien finalisten geselecteerd. De drie winnaars worden aangekondigd in november. Deze mogen elk een prijs van 50.000 euro mee naar huis nemen.

De Europese prijsvraag voor sociale innovatie werd acht jaar geleden ingesteld ter ere van sociaal innovator Diogo Vasconcelos en stelt zich ten doel om vooruitstrevende sociale projecten te ondersteunen en een netwerk van radicale vernieuwers te faciliteren. De prijsvraag richt zich elk jaar op een andere, actuele maatschappelijke uitdaging die in Europa speelt.