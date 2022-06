Expresso womenswear Spring 2023: Ontdek de kleuren, combinaties en designs.

Optimistic vibes, daar luiden we deze lente mee in. Expresso omarmt vrijheid, comfort en positiviteit. Dat is terug te zien in de silhouetten die je elk moment mooier maken en versterken. Vertaald in een helder en optimistisch kleurpallet met prints als verbindende factor. De thema’s City Glam, Terra Cotta, Sea & Salt en Pop-up Breeze geven een flinke dosis energie.

Natuurlijke aarde tinten vloeien over in een zee van blauwtinten met roze als zomerse afsluiting. Het tailored pak kan naar kleur op meerdere manieren gedragen

worden. Gekleed of juist meer casual door de blazer te combineren met een flowy blousje en een “new shaped” denim broek.

Vrouwelijke jurken, romantische breisels en zachte natuurlijke stoffen geven gevarieerd

nieuwe lente looks met veel combinatie mogelijkheden.

Express yourself!

Expresso verkoopt de Voorjaarscollectie van 11 juli t/m 12 augustus 2022 in de showroom te Diemen.

Voor het maken van een afspraak en of meer informatie:

verkooppartners@ecbrands.nl 020 - 248 02 58 | 06 - 11 05 08 86