Fraenck ontwerpt en maakt 40.000 herbruikbare mondkapjes in 3 weken

Alle inwoners met een Gelrepas die 13 jaar of ouder zijn, krijgen van Gemeente Arnhem twee gratis mondkapjes. De mondkapjes worden door het Arnhemse modelabel Fraenck gemaakt, in samenwerking met WAAR en Buitink Technology. Ze worden vervolgens ingepakt bij Siza/Het Dorp en verzonden door Scalabor. Voor Arnhemmers, door Arnhemmers. In totaal worden de komende weken ruim 40.000 mondkapjes uitgedeeld.

Nu het dringend advies is voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes en dit straks ook verplicht wordt, is het van belang dat ook iedereen in onze stad over mondkapjes kan beschikken. Inmiddels zijn mondkapjes overal verkrijgbaar. “Maar voor wie elk dubbeltje twee keer om moet draaien, is de aanschaf van een goed mondkapje opnieuw een extra uitgave in een toch al moeilijke tijd”, aldus wethouder Armoedebeleid Ronald Paping.

Het is een geheel Arnhemse aangelegenheid, van de productie tot distributie. Modelabel Fraenck ontwerpt, maakt en verkoopt normaal gesproken tassen en kleding. Intussen hebben ze sinds de coronacrisis mondkapjes in het assortiment. De verkoop van hun eigen collectie liep sinds het uitbarsten van de crisis terug. Ontwerpers en oprichters Ho&Mulder zagen een kans te overleven én een goede bijdrage te leveren in deze uitdagende tijd. “Hoewel er vanuit de overheid en het RIVM lange tijd vast werd gehouden aan de overtuiging dat mondkapjes weinig effectief zijn, wisten wij door te kijken naar beleid van andere landen dat de omslag in beleid niet lang op zich zou laten wachten.” Aldus Ratna Ho. De ondernemers wilden niet zomaar mondkapjes online verkopen, maar leveren vanaf het begin een uitgebreide handleiding die het gebruik ervan zo effectief en veilig mogelijk moet maken.

Het voorstel van Talip Aydemir van DENK om mondkapjes uit te delen aan Arnhemse minima werd door de Arnhemse gemeenteraad ondersteund. Ook ontstond het idee om de mondkapjes lokaal te laten maken, om zo de lokale economie te ondersteunen. Er werd contact gezocht met Fraenck, vanwege hun ervaring met het product.

De opdracht om 40.000 mondkapjes te produceren is een hele uitdaging. Pascal Mulder, medeoprichter: “We hebben wel even goed na moeten denken hoe we deze klus aan zouden pakken, zeker gezien de korte levertijd. In rap tempo hebben we een ontwerp bedacht dat we met ons team en moderne snijtechnieken snel kunnen produceren. Om het atelier bij te kunnen benen, draaien we nachtdiensten bij de lasermachine, die 24 uur per dag aan staat.” Door een goede samenwerking met diverse lokale ondernemers loopt de productie keurig op schema. Er wordt dan ook al druk gezocht naar een volgende opdrachtgever, nu alle processen zijn ingeregeld.

Als de mondkapjes gereed zijn, worden ze door bewoners van Siza/Het Dorp per stuk in een verpakking gedaan. Vervolgens zorgt werkbedrijf Scalabor voor verzending aan zo'n 20.000 Gelrepashouders.

Wethouder Paping: “Op deze manier helpen we de financieel meest kwetsbare inwoners van Arnhem en investeren we tegelijkertijd in Arnhems ondernemerschap en Arnhemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”