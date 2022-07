Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam presenteren hun Spring Summer 2023 collecties

Dat Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam niet te missen zijn in het Nederlandse straatbeeld, dat is bekend. Ze delen dezelfde geschiedenis door founding father Fred de la Bretonière en zijn daardoor verbonden met elkaar als twee zussen.

De ontwerpen van beide merken worden mooier en krijgen meer karakter naarmate je ze langer draagt. Er wordt gebruik gemaakt van de beste leersoorten en ieder item wordt met veel liefde voor het schoenmakersambacht geproduceerd. Elk merk gefocust op haar eigen DNA: een casual, elegante look voor Fred de la Bretoniere en een stoere, pure touch voor Shabbies Amsterdam.

Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam, SS23, eigendom van het merk.

De Fred de la Bretoniere Spring Summer 2023 collectie

De vrouw staat bij Fred de la Bretoniere centraal als inspiratie voor de collectie, wat je terug ziet in de vrouwelijke vormen en oog voor detail.

In de SS23 collectie vind je naast veel off-white tinten, verfrissende poppy colours zoals fel roze, geel en koningsblauw. Echte eye-catchers die iedere outfit helemaal af maken en waarvan alle tinten met elkaar te combineren zijn. De collectie kenmerkt zich door minimalistische eenvoud, elegantie, authenticiteit en dat allemaal met oog voor comfort én detail.

Zoals in iedere collectie, is het ook dit seizoen duidelijk dat er veel liefde is gestopt in de keuze voor materialen en afwerking. Denk aan geweven details op de tassen en gevlochten bandjes aan de sandalettes, welke zorgen voor een luxe uitstraling. Ook de iconische espadrilles, welke het merk al sinds jaar en dag maakt, zijn verfraaid met luxe details zoals raffia bloemen die een verfrissende, elegante touch geven.

Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam, SS23, eigendom van het merk.

De voorjaarscollectie van Shabbies Amsterdam

De Shabbies Amsterdam SS23 collectie draait allemaal om zachte materialen met een stoere twist. De zachte vormen en leersoorten zorgen voor een optimaal draagcomfort. Bij Shabbies Amsterdam geloven ze in de kracht van iedere unieke vrouw en streven ze ernaar om deze uniekheid naar voren te brengen. Dit doet het merk door luxe items te ontwerpen met een stoere, pure look.

In de SS23 collectie van Shabbies Amsterdam vind je veel natuurlijke tinten. Leren ‘houtlook’ zolen vormen een rode draad door de gehele schoenencollectie en zijn toegepast op zowel de iconische boots, sandalettes als nieuwe leren klompen. Naast deze natuurlijke tinten vind je ook veel zachte zomerse kleuren zoals lichtblauw, lichtroze en paars, die prachtig blenden met de natuurlijke tinten.

In de collectie is veelal gebruik gemaakt van zachte, padded materialen zonder hierin de typische Shabbies Amsterdam look te vergeten. Oversized shoppers, sandalen met padded bandjes en platformzool en ook loafers op een grove blokhak zijn dit seizoen terug te vinden in de nieuwe collectie.

Ontdek de kwaliteit en het liefde voor het schoenmakersambacht

Nieuwsgierig geworden naar de Spring Summer 2023 collecties van Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam? Kom de merken dan bezoeken op de Modefabriek Amsterdam, ABCD België, Walk & Watch Brussel, Supreme München, SHOES Düsseldorf of Essenz München.

Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken in de showroom in Waalwijk of Brussel.

Neem hiervoor contact op met de sales representatives:

NL - Anne Schamle - +31(0)6 539 876 93

NL - Carmen Zuur - +31(0)6 146 558 59

BE - Mireille Ottoey - +32(0)4 799 91 33

DE - André Kreusch - +49(0)151 401 072 80