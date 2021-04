FW21: Printtrends in Damesmode

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited de belangrijkste printtrends uit de Herfst Winter 2021-22 Fashion Weken voor damesmode.

De seizoensgebonden prints en motieven weerspiegelen de overkoepelende thema’s van het seizoen met een troostrijke nostalgie met een milieuvriendelijke, geüpcyclede draai. Ambachtelijke en handgemaakte technieken worden nieuw leven ingeblazen en geüpdatet voor de hedendaagse markt, waarbij de mondiale cultuur en geschiedenis worden verkend.

Een rijke geschiedenis

Consumenten zoeken de troost van nostalgie waarbij prints de verbinding met het verleden maken. Fijne vintage bloemenprints met historische thema’s en klassieke motieven worden toegepast als all-over prints. Gepaard met het gebruik van sepiatinten en monochrome kleuren maken prints een meer subtiele statement met een historische uitstraling.

Mono-globaal

Met het oog op het leven na lockdown, laten prints en patronen zich inspireren door mondiale culturen en ambachtelijke druktechnieken van over de hele wereld. Batikmotieven, tegelprints, dierenpatronen en primitieve chevronmotieven zijn uitgevoerd in een palet van zacht zwart of warme aardetinten tegen romige lichte achtergronden. Het tweekleurig effect geeft fijnmazige motieven een meer hedendaagse uitstraling.

Hergebruikte ruit-effecten

De trend van recyclen en upcyclen heeft invloed op print-thema’s waarbij klassieke ruiten aan elkaar worden gezet. Vintage dekenruiten en traditionele Schotse ruiten worden samengevoegd of gecombineerd met contrasterende effen stukken of stukken met motief. Zo wordt er gebruik gemaakt van het concept van herbruikbare overschotten en de heropleving van retro- en ouderwetse nostalgie.

