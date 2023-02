Ganni lanceert tas van sinaasappel, cactus en gerecycled plastic

Het Deense modemerk Ganni zoekt druk naar leeralternatieven . Eerder kwam het bedrijf al uit op een samenwerking met Vegea, een producent van leerachtig materiaal op basis van druiven. Nu presenteert het merk een tas gemaakt van gerecycled plastic en restproducten uit de sinaasappel- en cactusteelt, zo meldt Ganni in een persbericht.

Het materiaal is afkomstig van Ohoskin, een Italiaanse startup die in 2019 werd opgericht door textielontwerper Adriana Santanocito en chemicus Roberto Merighi. Sinaasappels en cactussen zijn de meest kenmerkende vruchten van Sicilië, waar de fabriek is gevestigd. De restproducten uit de teelt zijn volgens de oprichters een waardevolle vezelbron. De materialen zijn hittebestendig en verbruiken weinig water. Het Ohoskin-materiaal bestaat voor 48 procent uit plantaardige materialen, en voor 52 procent uit gerecycled plastic.

Het materiaal wordt door Ganni gebruikt voor een tas met de naam Bou, tevens de bijnaam van de oudste dochter van creatief directeur Ditte Reffstrup. De tas is vanaf april te koop en kost dan tussen de 345 en 445 euro.