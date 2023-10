Gedragwetenschappers: Verbied reclame voor fast fashion

Een opmerkelijk advies: Gedragwetenschappers van de UvA en HvA raden het kabinet aan reclames voor fast fashion te verbieden. Het advies volgt nadat klimaatminister Rob Jetten verzocht was te onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan zijn van een verbod op fossiele reclame.

Het onderzoek van de wetenschappers richtte zich in het kader van ‘fossiele reclame’ op advertenties voor vliegtickets en ‘fast fashion’. Laatstgenoemde wordt door de onderzoekers gedefinieerd als modewinkelketens die voortdurend wisselende collecties in omloop brengen van kleding die niet al te lang meegaat, zo is te lezen in het document dat is gedeeld door de Rijksoverheid.

Fossiele reclames zouden volgens de wetenschappers het klimaatbeleid ondermijnen. Niet alleen omdat de reclames aankopen met een grote CO2-voetafdruk worden aangemoedigd, maar ook omdat ze gedrag dat niet duurzaam is normaliseren. “Wanneer mensen ten onrechte denken dat een grote meerderheid regelmatig vliegt of nieuwe kleding koopt, kan het ze ervan weerhouden om zelf niet te vliegen of minder kleding te kopen.” De onderzoekers benadrukken echter ook dat alleen een verbod op fossiele reclame niet genoeg zal zijn. Het kabinet moet ook duurzaam gedrag goedkoper en makkelijker maken om mensen echt te motiveren.

Jetten geeft in een kamerbrief aan dat er nu geen wettelijke grondslag is voor een verbod op fossiele reclame. Het zou kunnen botsen met rechten op eigendom en vrije meningsuiting. Ook is het een inbreuk op de EU-afspraken voor vrij verkeer van goederen en diensten, aldus Het Parool. Ook moet er een nauwkeurig afgebakend en goed onderbouwd voorstel zijn voor het verbod, wil het kunnen slagen.