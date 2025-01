Geïnspireerd door de lagune: bugatti presenteert FW25-collectie ‘Venetian Chic’

Met de herfst/wintercollectie 2025 laat bugatti de tijdloze charme van Venetië herleven. Onder het thema ‘Venetian Chic’ combineert het modehuis uit Herford de rijke esthetiek van de Italiaanse lagunestad met moderne elegantie. Het water dat Venetië omringt en definieert, vormt de centrale inspiratiebron – een verwijzing naar het groeiende verlangen naar rust en stabiliteit in de huidige maatschappij. De ontwerpen stralen tijdloze schoonheid en speelse lichtheid uit, gehuld in een gebalanceerd kleurenpalet.

Credits: bugatti

Drie harmonieuze kleurthema’s

De kleurthema’s van de FW25-collectie vangen de diepte en veelzijdigheid van hun inspiratiebron. bugatti Blue weerspiegelt de koele schittering van het water met tinten zoals marineblauw en off-white, aangevuld met accenten van kaki. bugatti Main legt de nadruk op warme aardetinten zoals cognac en zand, verfijnd door accenten als braam en roze. Tot slot belichaamt bugatti Gold de luxe en weelderigheid van Venetiaanse paleizen met harmonieuze combinaties van zandbeige, lavendel en donker kastanjebruin, die warmte en raffinement uitstralen.

Menswear: elegantie en functionaliteit voor het koude seizoen

De jassen in de herencollectie belichamen de tijdloze stijl van de Serenissima. Hoogwaardige Italiaanse stoffen, fijne wol- en kasjmiermixen en herinterpretaties van klassieke ruitpatronen definiëren de ontwerpen. Strakke, elegante snits zorgen voor moeiteloze lichtheid terwijl ze tegelijkertijd warmte en comfort bieden.

Credits: bugatti

Lange parka modellen en functionele jassen worden gekenmerkt door innovatieve materiaalmixen die betrouwbare bescherming bieden tijdens de winter. Ze combineren comfort, lichtheid en verfijnd design. De leren jassen bieden contrast met matte nubuckafwerkingen, premium nappakwaliteiten en functionele details zoals lamswollen accenten. Dit zorgt voor een combinatie van tijdloze elegantie en urban casualness.

De colberts en pakken in de FW25-collectie combineren klassieke kleermakerstraditie met moderne technologie. Hoogwaardige stoffen van de gerenommeerde Italiaanse wever Marzotto en innovatieve stretchmaterialen zorgen voor draagcomfort en een perfecte pasvorm.

Credits: bugatti

Veelzijdigheid in broeken en luxe gebreide kleding

Bugatti’s broekenlijn omarmt vloeiende, moderne silhouetten die inspelen op de veranderende modetrends. Tapered fits, zachte wollige texturen en corduroy domineren de collectie en geven de ontwerpen een relaxte maar stijlvolle uitstraling. Dit wordt verder versterkt door het bugatti Blue-thema, dat technische stoffen en functionele details toevoegt, waardoor deze items ideaal zijn voor zowel kantoor als vrije tijd.

Credits: bugatti

De brei- en overhemdenlijnen breiden het portfolio uit met veelzijdige opties die zowel in de dagelijkse garderobe als bij speciale gelegenheden indruk maken. Van luxueuze katoen-kasjmiermixen en lamswol tot overhemden met temperatuurregulerende eigenschappen – bugatti laat zien hoe verfijning en functionaliteit naadloos kunnen worden gecombineerd.

Accessoires met verfijning

De collectie wordt aangevuld met doordacht ontworpen accessoires. Nubuckriemen, sjaals van kasjmier, baseball- en flatcaps, Fedora-hoeden en handschoenen in zorgvuldig afgestemde kleuren zorgen voor de perfecte finishing touch. Ook de sokkenlijn maakt indruk met hoogwaardige materialen en moderne ontwerpen, zoals Argyle-patronen. Deze accessoires voegen stijlvolle accenten toe en zijn de ideale aanvulling voor een perfect gestylde look, of het nu voor zakelijke of informele gelegenheden is.

Credits: bugatti

Womenswear: tijdloos en modern

De damescollectie weerspiegelt eveneens een tijdloze elegantie gecombineerd met moderne verfijning. Lange mantels van gekookte wol met eigentijdse visgraatmotieven, luxueuze trenchcoats met ruitpatronen en veelzijdige bouclé- en double-face-ontwerpen creëren flexibele en duurzame looks.

Volumineuze jassen met glanzende oppervlakken contrasteren met slanke, vrouwelijke parkamodellen, terwijl premium kasjmier een luxueuze zachtheid toevoegt aan breistukken. Monochrome ontwerpen en knusse tweekleurige texturen combineren comfort met stijl. Vloeiende, vrouwelijke lijnen en innovatieve materialen, zoals fluweelinspiraties voor rokken en broeken, versterken het moderne karakter van de collectie.

Credits: bugatti

Met ‘Venetian Chic’ levert bugatti een collectie die geschiedenis en hedendaagse behoeften op harmonieuze wijze samenbrengt. De Venetiaanse inspiratie geeft de ontwerpen een unieke emotionele diepte, terwijl technische innovaties en hoge functionaliteit tegemoetkomen aan de eisen van de moderne klant. Retailers kunnen zich verheugen op een collectie die elegantie en comfort perfect in balans brengt. Op de Florentijnse herenmodebeurs Pitti Uomo is het merk aanwezig en neemt het tijdens de beursdagen, van 13 tot en met 15 januari 2025, het Rivoire Caffè in de stad over.