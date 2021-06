Gespot op de catwalk: Orchid Flower kleur van het jaar 2022

Orchid Flower is door trendforecaster WGSN en kleurenautoriteit Coloro uitgeroepen tot kleur van het jaar 2022. De kleur laat zich het best omschrijven als een levendige rozetint met paarse ondertoon. “Orchid Flower is intens, hyperrealistisch en stimulerend, en daarmee is het een kleur die zowel in digitale als fysieke omgevingen opvalt,” stellen de instituten in de publicatie op de WGSN website. “De kleur is veelzijdig genoeg om in verschillende seizoenen en continenten te worden gebruikt. (...) Magenta is een kleur die het gevoel van positiviteit en escapisme uitdraagt.”

Bij de selectie van de SS22 trendkleuren zegt WGSN 'het verlangen naar nieuwheid’ gecombineerd te hebben ‘met de nood aan vertrouwelijkheid'. Roze en oranjetinten zorgen ‘voor opwinding en optimisme’. Aan de andere kant zijn er groene, blauwe en gele tinten ‘die geruststellend en consequent zijn’. Orchid Flower is de belangrijkste lente/zomer 22 kleur, zo is in de publicatie te lezen, en daarom verkozen tot kleur van het jaar.

Orchid Flower zal zowel mannen als vrouwen aanspreken, stelt WGSN, en vooral [aangedreven worden door] de jonge consument. Het instituut voorspelt de kleur te gaan zien in mode, badkleding, interieur en beauty.

Ter inspiratie: We spotten de magenta trendkleur in de FW21 collecties van Chanel (zie de tweed overall en co-ord setje met pailletten mouwen en minirok op het homepagebeeld), Dries van Noten, Batsheva en Laura Biagiotti.

De laatstgenoemde Italiaanse modeontwerper presenteerde Orchid Flower ook al voor lente/zomer 2021, te weten in een polkadot ensemble en kabelgebreide top en bijpassend vest voor dames.

In de najaarscollecties van 2019 zagen we de roze trendkleur ook al opduiken bij Leonard Paris en Roberto Cavalli.

Beeld van nieuw naar oud:

Beeld: Laura Biagotti FW21 + Batsheva FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Dries van Noten FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Laura Biagiotti SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Tadashi Shoji SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Leonard Paris FW19 © Catwalkpictures.com