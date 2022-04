Gespot op de catwalk: Pantone's AW22 modekleuren

Elk seizoen brengt het Amerikaanse kleureninstituut Pantone zijn 'Fashion Color Trend Report' uit. Pantone roept al 24 jaar de kleur van het jaar uit, voorspelt trends en geeft advies op het gebied van kleur. Leatrice Eiseman, Executive Director van Pantone, vertelde dat de kleuren voor AW22 "onze concurrerende verlangens naar rust en comfort laten contrasteren met energieopwekkende vitaliteit. Dit gebeurt door middel van een reeks rustgevende kleuren, in combinatie met uitbundige tinten." Ze vervolgt: "Nu we ons in een omgeving vol tegenstellingen bevinden, stellen de kleuren voor AW22 consumenten in staat om flexibel te bewegen tussen een reeks contrasterende tinten, zodat ze spontaan kunnen uitdrukken wie ze zijn en hoe ze zich voelen op een bepaalde dag." Tien ontwerpers verwerkten Pantone's seizoenskleuren in hun najaarscollecties.

Pantone Kleur: 16-1358 Orange Tiger