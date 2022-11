Gevaarlijke chemicaliën in Shein kleding overschrijden Europese regelgeving

Nadat Shein gisteren in het nieuws kwam om illegale transportatie van kleding met katoen uit de Xinjiang regio naar de Verenigde Staten, stelt Greenpeace Duitsland vandaag op basis van eigen onderzoek dat de Chinese fast fashion retailer “een bedrijfsmodel hateert dat gebaseerd is op gevaarlijke chemicaliën en vernietiging van het milieu”.

In een test die Greenpeace Duitsland uitvoerde op 47 Shein producten, bleek dat zeven daarvan in “zorgwekkende hoeveelheden” gevaarlijke chemische stoffen bevatten die door de EU vastgestelde grenswaarden (zoals vastgesteld in de REACH-verordening) overschrijden, zo stelt Greenpeace in een persbericht. Vijf van de producten zouden de grenswaardes zelfs met honderd procent of meer overschrijden.

Uit de bevindingen kwam onder andere zeer hoge niveaus van ftalaten in schoenen en formaldehyde in de jurk van een babymeisje naar voren. Deze bewijzen volgens Greenpeace Duitsland de onzorgvuldige houding omtrent risico's voor milieu en gezondheid die Shein in zijn streven naar winst neemt. Shein zou niet alleen de gezondheid van consumenten in gevaar brengen, maar ook die van de werknemers bij de leveranciers die de producten maken.

Greenpeace kocht 42 van de artikelen, waaronder kleding en schoeisel voor mannen, vrouwen en kinderen, van websites van Shein in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. De vijf overige artikelen zijn aangeschaft bij een pop-up store in het Duitse München. De producten werden voor chemische analyse naar een onafhankelijk laboratorium gestuurd.

Greenpeace roept op tot wetsverandering

Viola Wohlgemuth, campagneleider giftige stoffen en circulaire economie bij Greenpeace Duitsland, roept de Europese Unie naar aanleiding van de resultaten op haar wetten inzake gevaarlijke chemische stoffen te handhaven. Wohlgemuth ziet dit als “een basisvereiste om een circulaire textieleconomie en het einde van fast fashion te bereiken, zoals uiteengezet in de eigen textielstrategie van de EU".

De Europese Unie zou volgens Wohlgemuth verder ook sociale uitbuiting moeten aanpakken door bedrijven verantwoordelijk te stellen voor “ecologische en sociale uitbuiting in hun toeleveringsketens en de gevolgen van modeafval”. Ze pleit voor een wereldwijd verdrag, vergelijkbaar met het onlangs overeengekomen UNEA-verdrag omtrent plastic.

Zo stelt Wohlgemuth: "De bevindingen van Greenpeace Duitsland tonen aan dat (...) de producten van Shein die gevaarlijke chemicaliën bevatten, de Europese markten overspoelen en de regelgeving - die niet door de autoriteiten wordt gehandhaafd - overtreden. Maar het zijn de werknemers van Shein’s leveranciers, de mensen in de omliggende gemeenschappen en het milieu in China die de dupe zijn van Shein’s verslaving aan gevaarlijke chemicaliën.”

Shein: 'Claims worden onderzocht'

Shein verklaarde als reactie op de onderzoeksresultaten aan FashionUnited dat bij ontvangst van een claim tegen een van hun producten, dit product van de Shein online shop wordt verwijderd en tot uit onderzoek blijkt dat de claim onjuist zou zijn. Mocht inderdaad worden vastgesteld dat de claim correct is zal Shein naar eigen zeggen “niet aarzelen om passende vervolgacties te ondernemen bij de leverancier van het product”, aldus Shein. Ook de in het onderzoek genoemde producten zouden volgens Shein van de online shop verwijderd zijn in afwachting van het onderzoek.

Verder licht Shein toe productveiligheid "zeer serieus" te nemen. "Onze leveranciers moeten voldoen aan de controles en normen die wij hebben ingevoerd, waaronder lijsten met chemische controles en normen die zijn afgestemd op de Europese REACH, evenals CPSIA, CPSA en CA65 uit de VS, naast andere voorschriften. Wij werken nauw samen met internationale externe testbureaus zoals Intertek, SGS, BV en TUV, om regelmatig tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat de leveranciers voldoen aan onze productveiligheidsnormen. In het afgelopen jaar hebben wij samen met deze bureaus meer dan 300.000 chemische veiligheidstests uitgevoerd.”

Het bedrijf sluit hun verklaring dan ook af met het noemen van hun toewijding om “consumenten altijd veilige en betrouwbare producten te leveren.”