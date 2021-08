Gucci het meest gekochte en verkochte luxemerk van 2021 op tweedehands platform TheRealReal

The RealReal, 's werelds grootste online marktplaats voor tweedehands luxe items, heeft bekend gemaakt dat Gucci het meest gekochte en verkochte merk is volgens haar laatste 2021 Luxury Resale Report.

Het rapport brengt de huidige staat van luxe wederverkoop in kaart, inclusief de blijvende impact van de pandemie op hoe mensen kopen en verkopen, gebaseerd op het gedrag van de meer dan 23 miljoen leden van The RealReal en de gegevens achter de meer dan 19 miljoen verkochte items.

Gucci het meest gekochte en verkochte merk van het jaar

Volgens het bedrijf stegen de aankopen met 62 procent en de verzendingen met 61 procent op jaarbasis. Gen X, de van oorsprong zuinige generatie, zijn Gucci's nummer 1 kopers en verkopers. Louis Vuitton, Chanel, Prada en Dior volgen Gucci op in de top vijf.

Beeld: Gucci @ The RealReal

Telfar is het opkomende merk van het jaar, met een vraag naar zijn tassen die met 590 procent is gestegen.

Streetwear verloor verrassend genoeg zijn glans, met Yeezy en Supreme die in populariteit moesten inleveren omdat het winkelend publiek terugkeerde naar de preppy roots van streetwear en het buitenleven in hun streetwear stijl mengde, waardoor merken als Casablanca, met een stijging van 358 procent, en Salomon, dat een stijging van 188 procent zag, een grote groei doormaakten.

De circulaire economie omarmen

In een persbericht zei The RealReal dat het afgelopen jaar meer mensen kochten en verkochten in de circulaire economie dan ooit tevoren, met 29 procent van de kopers die hun eerste tweedehands luxe aankoop deden in het afgelopen jaar. 45 procent van de nieuwe verkopers van The RealReal in het eerste kwartaal van dit jaar had nog nooit eerder verkocht.

Het winkelend publiek wordt steeds bewuster: 40 procent van de kopers bij The RealReal kiest voor luxe wederverkoop als vervanging voor fast fashion en 43 procent van de kopers noemt duurzaamheid als een belangrijke reden om voor luxe wederverkoop te kiezen.

"Luxe wederverkoop maakt een recordgroei door, met 6 miljoen nieuwe leden bij The RealReal sinds eind juni vorig jaar," zegt Rati Sahi Levesque, president van The RealReal. "We zien dat veranderende Covid-beperkingen en heropeningen een aanzienlijke invloed hebben op het winkelgedrag. Slimme shoppers grijpen naar luxe-investeringen, met de grootste groei onder millennials en Gen Z - die volgens onze gegevens de meest bewuste shoppers tot nu toe zullen zijn. Shoppers laten zich ook inspireren door het verleden, wat de vraag naar streetwear en vintage Japanse herenkleding stimuleert.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.