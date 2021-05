Gucci toont eerstvolgende collectie in Los Angeles

Beeld: Gucci

De eerstvolgende Gucci-modeshow, op 3 november 2021, zal plaatsvinden in Los Angeles. Het is voor het eerst in zes jaar dat Gucci in de Verenigde Staten showt, zo schrijft het Italiaanse modehuis in een persbericht. De laatste keer dat Gucci in een show in de Verenigde Staten organiseerde was zes jaar geleden, toen hoofdontwerper Alessandro Michele zijn eerste cruisecollectie voor het merk toonde in New York.

De keuze voor Los Angeles is allesbehalve toevallig. Los Angeles is een ‘constante bron van inspiratie’ voor Michele, zo is in het persbericht te lezen. De show is bovendien in dezelfde week als het LACMA Art+Film Gala, het jaarlijkse galadiner van het Los Angeles Museum of Contemporary Art, waarvan Gucci hoofdsponsor is. Bij de show mag publiek aanwezig zijn.

De show in Los Angeles is de derde presentatie sinds Gucci afstapte van de reguliere modekalender. In tegenstelling tot de meeste andere modemerken showt Gucci nu twee keer per jaar, op zelfgekozen momenten en locaties.