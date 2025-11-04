Helena Hart over vakmanschap, vertrouwen en vrouwelijkheid: een kijkje achter het merk

Wie de collecties van Helena Hart kent, weet dat ze staan voor draagcomfort, vrouwelijkheid en commerciële kracht. Vanuit hun showroom in het World Fashion Centre in Amsterdam, een lichte, inspirerende ruimte met een helder overzicht van de collecties, werkt het team dagelijks aan nieuwe ontwerpen en aan de hechte relaties met retailpartners.

Wat minder zichtbaar is, is het hechte familiebedrijf achter het merk, waar korte communicatielijnen, betrokkenheid en een familiaire, lokale betrokkenheid met productie de rode draad vormen. In gesprek met Brand Manager Cheyenne van den Berg en mede- eigenaar Oscar Hendriks vertellen zij hoe dit Nederlandse merk haar identiteit al jarenlang trouw blijft en tegelijkertijd moeiteloos met de tijd meegaat.

Van herenkleding tot moderne klassiekers

Helena Hart ontstond in de jaren tachtig, toen de oprichters naast hun herenlijn ook een toegankelijke, modieuze vrouwenlijn wilden aanbieden. “Het was een andere tijd,” blikt medeoprichter en designer Marie-Heleen Roodnat terug. “Je liep met een paar modellen over je arm winkels af; collecties bestonden uit zes tot acht stuks. Alles was kleiner, maar ook overzichtelijker. "Iedereen deed eigenlijk maar wat. Zo’n manier van zaken kan je je nu niet meer voorstellen”

Vandaag is het merk uitgegroeid tot een vaste waarde in het Nederlandse modelandschap, met een compleet aanbod voor de alledaagse vrouw. Oscar, die samen met zijn vader en Marie-Heleen aan het roer staat, benadrukt dat de kracht van Helena Hart ligt in het behoud van identiteit en vakmanschap: “We zijn meegegroeid met de markt, maar onze visie en aanpak zijn nooit veranderd: stijlvolle, comfortabele mode ontwerpen waarin vrouwen zich goed voelen, zonder overdaad.”

Credits: Helena Hart

Vakmanschap en lokale productie

Alles bij Helena Hart ontstaat dicht bij huis: de collecties worden volledig in Nederland ontworpen en geproduceerd. In het World Fashion Centre bevindt zich niet alleen de showroom, maar ook de volledige voorraad, die daar dagelijks wordt verwerkt. Het design en patroonontwerp vindt plaats inhouse, terwijl de samples worden gemaakt in nabijgelegen ateliers. Alleen de denimlijn wordt in Turkije geproduceerd, simpelweg omdat die expertise in Nederland niet meer bestaat.

“Doordat alles dichtbij gebeurt, kunnen we razendsnel schakelen,” vertelt Cheyenne. “Als er iets aangepast moet worden, is dat binnen een paar dagen geregeld.” Die korte lijnen vormen de kern van de Helena Hart-werkwijze: efficiënt, persoonlijk en betrouwbaar.

De korte productieketen in Nederland is niet alleen uitzonderlijk, maar zorgt ook voor snelheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Er wordt geproduceerd onder goede omstandigheden, met minimale transportbewegingen en zonder onnodige overproductie. “Het prijskaartje van lokale productie ligt hoger, maar dat vertaalt zich direct in kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Retailers waarderen dat.” zegt Oscar.

Materialen met een twist

Binnen de collecties zijn materialen belangrijk. Helena Hart werkt veel met stretchkwaliteiten die eruitzien als geweven stoffen, materialen die soepel meebewegen met het lichaam maar tegelijkertijd een verfijnde en unieke uitstraling behouden. “We gebruiken stoffen die comfortabel aanvoelen, maar er niet uitzien als typische stretchmaterialen,” legt Marie-Heleen uit. “Dat is precies de balans die we zoeken: kleding die lekker zit, mooi valt en stijlvol oogt.”

Deze keuze sluit aan bij de visie van het merk, waar comfort één van de kernwaarden is. De technische kwaliteiten zorgen voor vormvastheid en draaggemak, waardoor de items lang meegaan, eigenschappen die passen bij een toekomstgerichte manier van produceren en consumeren. “We zijn eigenlijk heel onbewust, door te doen wat goed voelt en hoe we het altijd al hebben gedaan, heel erg van de tijd qua duurzaamheid." "Ook al zouden we onszelf dat label nooit geven.”

Credits: Helena Hart

De Helena Hart-vrouw - stoer en vrouwelijk

De typische Helena Hart-vrouw is actief, zelfverzekerd en waardeert kleding die zowel flatterend is als makkelijk. De doelgroep is breed en dat is precies waar de commerciële kracht van het merk ligt. “We ontwerpen kleding die meebeweegt met het lichaam en het leven van de draagster,” vertelt Cheyenne.

Pasvorm en materiaalgebruik spelen daarbij een centrale rol. Denk aan broeken met een mid-rise fit die net iets hoger zijn bij de heupen, of jassen in een soepele suède-look die moeiteloos te combineren zijn. “Iedere vrouw heeft iets aan haar lichaam waar ze over twijfelt,” zegt Marie-Heleen. “Onze ontwerpen zijn bedoeld om je juist goed te voelen.”

Loyaliteit aan de retailer

Waar veel merken inzetten op directe verkoop, kiest Helena Hart bewust voor een volledige B2B-strategie. “Wij geloven dat de winkelstraat en de winkelier het hart vormen van de mode,” stelt Oscar. “Aan consumenten verkopen voelt voor ons als broodroof van onze partners.” Het merk werkt samen met retailers en onderhoudt nauwe banden via persoonlijke bezoeken, events en directe communicatie. “We produceren niet met grote voorraden in gedachten,” legt Oscar uit. “Wat we maken, is verkocht." "Dankzij onze lokale productie kunnen we echter wel snel inspelen op vraag en na-orders faciliteren wanneer dat nodig is."

Toekomst met vertrouwde waarden

Na jaren van groei en verfijning staat Helena Hart sterker dan ooit. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om een totaalcollectie neer te zetten,” vertelt Oscar. “Nu willen we het verhaal achter het merk meer delen, laten zien waarom onze manier van werken, van lokaal produceren tot samenwerken met retailers, echte meerwaarde biedt.”