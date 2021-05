Herfst/Winter 2021 trend: Het flanellen overhemd

Het flanellen overhemd lijkt een kernitem voor de herfstgarderobe te worden, een uniseks item met een uitstraling die zelden faalt.

Ze zijn te vinden bij Isabel Marant tot Marc Jacobs, flanellen overhemden zijn een essentieel utility kledingstuk, met nieuwe details en duurzame updates om het hip te maken voor het aankomende FW21-seizoen.

Comfortabele kleding en alles wat retro is, blijft ook na de pandemie een belangrijk item in elke garderobe. Details zoals contrasterende stiksels, borstzakken - traditioneel met klep of knoop - en zelfs zijzakken om er een hybride overhemdjas van te maken, benadrukken de veelzijdigheid van deze allrounder.

Oversized gedragen doen flanellen hemden het goed op gebreide kleding of nonchalant gecombineerd met een t-shirt en klassieke denim. Uiteindelijk is het de ruit van de stof die de esthetische waarde bepaalt.

Traditioneel bekend als het houthakkershemd, is flanel multifunctioneel, biedt warmte, comfort en een dosis fashion.

Volgens de Dictionary of Fashion and Fashion Designers werd flanel oorspronkelijk gemaakt van gekaarde wol of kamgaren. Kaarden is een proces waarbij de wolvezels worden gebroken zodat ze min of meer parallel aan elkaar liggen.

Moderne flanellen overhemden worden meestal gemaakt van katoen, wol of synthetische vezels

Flanel gaat terug tot het Wales van de 17e eeuw, waar boeren flanellen hemden droegen om zich te wapenen tegen wisselvallig weer. Deze traditie zou worden voortgezet voor andere arbeiders naarmate flanel populairder werd. Het woord "flanel" komt waarschijnlijk van het Welshe woord gwlanen, dat "wollen artikel" betekent.

Hoewel de grunge-scene van de jaren negentig voor altijd geassocieerd zal worden met flanellen shirts, denk aan rockbands en de beruchte Perry Ellis-collectie van Marc Jacobs , vatte een artikel in de New York Times al in 2015 de blijvende waarde ervan samen: "De universele aantrekkingskracht van zoiets vertrouwds als een flanellen overhemd komt neer op de kwaliteit van de stof, meestal gemaakt van geweven wol. Net als een favoriete spijkerbroek is een geruit flanellen overhemd bestand tegen jaren van slijtage."

Ondanks de Britse oorsprong van flanel, hebben Amerikaanse ontwerpers de ruige maar tegelijkertijd ook zachte look die wordt omarmd door hiphopartiesten, surfers en zelfs veeboeren, geperfectioneerd.

Amerikaanse textielfabrikanten gingen in eigen land over tot het met de hand vervaardigen van de overhemden, gemaakt van met garen geverfde stoffen die op een weefgetouw of weefmachine geweven worden om de bekende ruitjes te krijgen. De zachtheid wordt bereikt door een proces dat napping heet. De ‘cool-factor’ hangt echter af van de drager van het overhemd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.