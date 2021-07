Herfst/Winter 2022: Dit zijn de vier denimtrends

Tijdens de online editie van denimbeurs Kingspins in april lichtte Amy Leverton, de oprichtster van het trendprognosebedrijf DenimDudes, vier toekomstige trends toe voor het FW22 seizoen. FashionUnited was ook van de partij en geeft in dit artikel een opsomming van een aantal belangrijke punten.

Worn-Core

Het afgelopen jaar hebben lockdowns ons in veel gevallen gedwongen het rustiger aan te doen en de dingen die voor ons het belangrijkst zijn te waarderen. De eerste trend, Worn-Core (waar normcore en vintage elkaar ontmoeten), werd op dat lagere tempo geïnspireerd. Worn-core, waarschijnlijk het “meest commercieel” van de trends, is geïnspireerd op de basis kledingstukken die steeds weer kunnen worden gedragen in een tijd waarin we vaker stilstaan bij wat we ‘nodig hebben’ in plaats van wat we ‘willen’.

Circulair ontwerp en alternatieve ontwerpmethodes spelen hierin een grote rol nu de branche zoekt naar manieren waarop het de levensloop van kleding kan vergroten en stukken kan creëren met een diepere betekenis. Het gaat om “kwaliteit boven prijs, oud boven nieuw, onvolmaaktheid boven massaproductie,” aldus Leverton. Outdoor-elementen en vintage looks zijn cruciaal, met stukken zoals jeans met vijf zakken, praktische parka’s en T-shirts met ronde hals. De kleuren zijn vaak warm, natuurlijk en biologisch.

Foto: Diesel pre-fall 2021

Elevate

Elevate is wat trendgevoeliger. De pandemie heeft ons gedwongen het zwaartepunt te verleggen van de beleveniseconomie naar mooi ontworpen producten. “Terwijl deze trend nog steeds gebaseerd is op principes uit de klassieke denimgarderobe, zien we hoe een grote hoeveelheid nieuwe merken tracht te breken met de klassieke silhouetten, details en processen om levendige, nieuw denim iconen te creëren,” zegt Leverton.

De trend bevat werkelijk unieke items en verzamelstukken die een hoog ambachtsniveau demonstreren , inclusief essentiële en onopvallende luxe. We zien ook veel ‘elite upcycling’, waarbij weloverwogen hergebruikte stukken nog meer toevoegen aan het concept van verzamelen. De trend bevat gelikte ontwerpen met veel lagen en vervormde denim. Het kleurenpalet is zeer blauw, met diepe donkere tinten zoals koningsblauw en paars, alsook een paar kleuraccenten.

Foto: Tory Burch Herfst/Winter 2021

Foto: Balenciaga Voorjaar/Zomer 2022

Purposeful

Zoals de naam doet vermoeden is Purposeful geïnspireerd op de toenemende focus van de modebranche op duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en bewuste consumptie. Dit gaat een stap verder dan het ontwerp; merken kijken naar manieren waarop ze bewust verhalen kunnen vertellen en consumenten kunnen informeren over wat ze kopen.

De trend bevat veel genderneutrale looks en onbewerkte, natuurlijke ontwerpen met de natuur als inspiratie voor hoe we duurzamere stukken kunnen creëren met meer inhoud. Ook bevat de trend grote, warme, beschermende stukken die als cocon fungeren, en ligt de focus op het hergebruik van materialen om afval te vermijden, dus kunnen we veel opgestikte vlakken, bescheiden handgemaakte stukken en ‘niet op elkaar afgestemde reparaties’ verwachten. Het kleurenpalet is ook geïnspireerd op de natuur, dus mogen we optimistische kleuren en kalmerende, natuurlijke, aardetinten verwachten, en ook indigo’s en tie-dye.

Foto: Dr Collectors

Foto: Ksenia Schnaider Herfst/Winter 2021

00s Reclamation

Deze leuke, jeugdige trend laat zich inspireren door de late jaren negentig en de vroege jaren van 2000, maar dan door de lens van de Gen-Z. De trend breekt met de traditionele gendergebonden normen voor een nieuwe gendervrije versie van het vroege internettijdperk.

Deze trend slaat ook een brug tussen de fysieke en digitale werelden met aandacht voor de snel groeiende markten van digitale mode en digitale modewinkels met een zeer unieke mengelmoes van oud en nieuw tot gevolg, waarbij retro vintage looks en futuristische, digitale invloeden elkaar ontmoeten – oftewel “retro-futurisme”.

Deze trend bevat een brede mix van inspiratiebronnen, van ironisch tot politiek. Verwacht een grootse esthetiek, utilitaire zakken, uitgesproken prints en een gepolariseerd kleurenpalet, inclusief digitale neonkleuren.

Foto: Diesel pre-fall 2021

Foto: Vetements Herfst/Winter 2021

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.