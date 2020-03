Het corona-nieuws van dinsdag 24 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt vanaf nu het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht, zodat er daarnaast voldoende ruimte is voor regulier modevaknieuws.

Lockdown Wuhan wordt over twee weken opgeheven

Wuhan, de Chinese miljoenenstad die als het epicentrum van de coronavirusuitbraak wordt gezien, gaat op 8 april weer open. De lockdown van de stad wordt dan opgeheven. Inwoners mogen weer reizen, mits zij in goede gezondheid verkeren. Het nieuws dat de lockdown opgeheven gaat worden komt zo’n twee maanden nadat alles op slot ging. Mensen uit de provincie Hubei, waarin Wuhan ligt, mochten al vanaf afgelopen woensdag weer gaan en staan waar ze wilden mits ze gezond waren. Sinds vorige week woensdag zijn in Wuhan geen nieuwe infecties meer geconstateerd.

Toen werd aangekondigd dat Kingpins Amsterdam niet meer plaats zou kunnen vinden, hintte de organisatie al op een online alternatief waar ze mee bezig waren. Nu blijkt dat Kingpins Kingpins24 lanceert. Kingpins24 is namelijk het nieuwe online denim event. De eerste editie vindt plaats op 22 en 23 april, de datum waarop Kingpins Amsterdam oorspronkelijk zou plaatsvinden.

Op Kingpins24 zijn livestreams te volgen van onder andere paneltalks, interviews en presentaties van deelnemers te bekijken. Daarnaast kan men in gesprek gaan met elkaar en is er on-demand content van partners van Kingpins uit de industrie, zo luidt het bericht. De trendtalk van DenimDudes is de enige content waarvoor betaald moet worden. Dit kost 35 pond (38 euro) en kan voor geregistreerd worden. Meer informatie wordt binnenkort onthuld.

Niet-essentiële winkels sluiten in Groot-Brittannië ook deuren

Na onder andere België, Duitsland, Italië en Frankrijk kiest nu ook Groot-Brittannië ervoor om de niet-essentiële winkels te sluiten. Het besluit werd gisteren door premier Boris Johnson aangekondigd tijdens een toespraak. Winkels die toch open blijven en niet onder de categorie essentiële winkels vallen riskeren vervolging.

We horen ook graag van u. Kledingretailers, hoe houdt u nauw contact met uw klant? Een-op-een afspraken met een personal shopper of stylist, online personal shopping, een modebox op maat, verkoop of juist service livestreams via Instagram. En wat werkt? We horen graag van u via [email protected]