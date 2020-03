Het corona-nieuws van dinsdag 31 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het Covid-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Zalando steunt fysieke retailers met ‘Connected Retail’-programma

Online retailer Zalando heeft zijn ‘Connected Retail’-programma aangepast om fysieke retailers te hulp te schieten ten tijde van de coronacrisis. Dat meldt Zalando in een persbericht. Het ‘Connected Retail’-programma biedt fysieke retailers een online platform, evenals de mogelijkheid om bestellingen via Zalando direct vanuit de fysieke winkel te verschepen, waardoor bestellingen sneller geleverd kunnen worden. De retailer betaalt Zalando daarvoor commissie. Zalando heeft die commissie nu van 1 april tot 31 mei afgeschaft voor nieuwe en bestaande deelnemers aan het programma. Daarnaast maakt de e-tailer op korte termijn 100 miljoen euro vrij om partners met stenen winkels sneller te kunnen betalen voor geleverde goederen en diensten.

“Als Europees modeplatform willen we onze capaciteiten en middelen gebruiken om de meest dringende uitdagingen tijdens deze crisis te helpen oplossen. Met het Connected Retail-programma kunnen fysieke retailers zich verbinden met het Zalando-platform en hun producten direct aan onze online klanten verkopen’ zegt Carsten Keller, VP Direct to Consumer bij Zalando, in het persbericht. “Momenteel zijn meer dan 1.500 fysieke winkels in Duitsland en Nederland verbonden met het platform, waar ze een relevant deel van de omzet genereren. Vanwege de urgentie van de situatie voor velen, hebben we onze inspanningen om fysieke winkels te helpen versterkt: we zien af van de commissie en gaan over op een wekelijks uitbetalingsschema.”

Moderetail keldert in België

De verspreiding van Covid-19 heeft een zware wissel getrokken op de Belgische moderetail. Dat concludeert onderzoeksbureau GfK in een rapport dat vandaag werd gepubliceerd. In de week van 16 tot 22 maart, de eerste week van verplicte winkelsluitingen, daalde de omzet van fysieke modewinkels in België met maar liefst 68 procent. E-commerce kon de modesector in die week niet redden: ook daar daalde de omzet, met 5 procent. De omzetdalingen lijken dus niet alleen te maken te hebben met de winkelsluitingen, maar ook met een veranderend consumentensentiment.

Andere takken van de Belgische non-food retail profiteerden in dezelfde week wel sterk van de coronacrisis: hoewel in fysieke winkels de omzet enigszins terugliep, werd deze in veel gevallen ruimschoots gecompenseerd door online verkopen. Zo daalde in de categorie entertainment steeg de omzet in fysieke winkels met 20 procent, maar steeg de online omzet met 111 procent.

Minister Koolmees: aanvragen NOW kan vanaf 6 april

Bedrijven die vanwege de coronacrisis omzet mislopen, kunnen vanaf 6 april terecht bij uitkeringsinstantie UWV om een loonkostenvergoeding aan te vragen. De Nederlandse overheid vergoedt tot 90 procent van de loonkosten voor een periode van drie maanden, zo maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanochtend bekend. De minister presenteerde tijdens een persconferentie de specificatie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Lees hier meer.

Stad Groningen opent ‘online etalage’ voor lokale retailers