Het corona-nieuws van donderdag 16 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Rabobank: “Dreigende leegstand in winkelgebieden”

Er dreigt een “grote leegstand” in Nederlandse winkelgebieden, zo stelt Rabobank in een bericht op haar website. Sommige kledingretailers hebben te maken met een omzetdaling tot 80 procent, wat leidt tot het sluiten van hun deuren. Concreet verwacht de bank voor de kledingbranche een omzetdaling van 40 procent in het derde kwartaal van 2020. Voor het laatste kwartaal van dit jaar voorspelt een omzetdaling van 5 procent voor kledingretailers.

Volgens Rabobank kunnen online verkopen het bovengenoemde omzetverlies niet volledig compenseren. “Retailers zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk omzet te maken,” zo luidt het bericht. “Factor van belang is dat winkels samen met horeca het hart vormen van onze binnensteden. Ze maken deze plaatsen aantrekkelijk, vitaal en leefbaar. Bovendien zijn zowel winkels als horeca grote werkgevers,” stelt Rabobank.

Modint: “Een koopje is leuk, maar een ondergang van een halve sector"

Eerder deze week werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer de zomeruitverkoop wil uitstellen om kleine ondernemers te steunen. Terecht, zo stelt brancheorganisatie Modint in een artikel op haar website. “In dit verband past ook een oproep aan de consument: een koopje is leuk, maar in deze crisis betekenen koopjes de ondergang van een halve sector of erger,” zo luidt het bericht. Tevens roept de organisatie mensen op om “solidair te zijn met de mensen die onze kleding maken in de productielanden”. “Vraaguitval en uitverkoop in Nederland betekenen grote armoede daar.”

Daarentegen is Thuiswinkel.org tegen een verbod op de uitverkoop, zo schrijft Emerce. De belangenvereniging stelt dat detaillisten zelf de keuze moeten hebben om al dan niet uitverkoop te voeren. Reden is dat veel e-tailers naar Thuiswinkel’s eerdere oproep om nog geen uitverkoop te houden, hebben geluisterd. Vandaar dat het volgens de organisatie niet nodig is om van bovenaf een verbod op te leggen.

Kleine winkels in Duitsland mogen weer open

Zowel Duitsland als België verlengen hun coronamaatregelen tot 3 mei. Toch is besloten dat in Duitsland voor die tijd al winkels kleiner dan 800 vierkante meter open mogen. Wel moeten winkeliers en klanten zich dan aan de anderhalve-meter-regel houden.