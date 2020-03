Het corona-nieuws van donderdag 26 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

FDFA gecanceld

Het Fashion + Design Festival Arnhem dat gepland stond voor juni is afgeblazen vanwege het coronavirus. De organisatie meldt dit in een persbericht. Het FDFA zal daarom een jaar overslaan en pas in 2021 terugkeren. Dit doet het festival overigens wel met de al eerder aangekondigde thematiek ‘purpose’. “De organisatie onderzoekt momenteel mogelijkheden om mode en design deze zomer op een andere, verantwoorde, wijze toch een platform te kunnen bieden in Arnhem,” aldus het bericht.

Protocol Verantwoord Winkelen

VNO-NCW heeft het Protocol Verantwoord Winkelen onthuld. Het protocol geldt voor alle detailhandelsactiviteiten. Natuurlijk wordt hierin de 1,5 meter afstand genoemd die men dient te houden, niet alleen in de winkels maar ook voor de winkel. Ook moeten winkel het maximum aantal klanten in de winkel aangeven, de richtlijn hiervoor is 1 klant per 10 vierkante meter. Brancheorganisatie INretail gaat hiervoor zelfs nog een stap verder en adviseert 1 klant per 25 vierkante meter. Om verspreiding van het virus te voorkomen moeten ook alle proefmonsters en ‘probeer artikelen’ uit de winkel worden gehaald. “Niet inzetten op beleving,” wordt nadrukkelijk gezegd in het protocol. Online bestellingen moeten tot aan de voordeur geleverd worden, niet binnen. Natuurlijk moet ook overal de hygiëne gewaarborgd worden. Het Protocol Verantwoord Winkelen geldt dus voor de gehele detailhandel, INretail heeft een protocol checklist opgezet die ook speciaal voor mode en schoenenwinkels van toepassing is.

CRR: meer dan 20.000 Britse winkels heropenen waarschijnlijk niet na lockdown

Meer dan 20.000 winkels in Groot-Brittannië zullen na de lockdown niet meer heropenen, zo verwachten experts van het Centre for Retail Research. Om precies te zijn verwacht dat 20.620 winkels niet meer zullen heropenen en dat 235.714 banen in de retail verloren zullen gaan. De cijfers worden gemeld in het ‘Coronavirus: Lost Lives, Lost Stores en Lost Jobs’ rapport van de organisatie.

Max Mara sluit ook online shop

Niet alleen fysieke winkels sluiten, ook online shops worden stilgelegd zo blijkt uit een e-mail van Max Mara aan klanten. “Vanwege de nieuwste gezondheidsrichtlijnen hebben we besloten om tijdelijk onze leveringen te schorsen en de mogelijkheid om te winkelen online te schrappen.” Het modemerk roept op om vooral nog door de online catalogus te bladeren en een account te maken op het online platform.