Het corona-nieuws van vrijdag 10 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

ING: pintransacties in winkels lopen verder terug, aankopen verschuiven deels naar online

Uit cijfers van het ING Economisch Bureau blijkt dat de pintransacties in winkels nog steeds ver onder het niveau van vorig jaar liggen. Bij modewinkels namen de pintransacties met 81 procent terug en de pinomzet zelfs met 85 procent. Betalingen bij webshops zijn wel gestegen met met ongeveer een kwart, maar de online omzet is nog steeds 10 procent lager dan normaal.

Nederlandse e-commerce sector vraagt met campagne begrip voor vertraging bezorging

De Nederlandse e-commerce sector heeft een speciale campagne opgezet rondom de huidige situatie met pakketbezorging. Onder andere met een televisiespot vraagt het de consument begrip en geduld te hebben omdat het vanwege de corona maatregelen niet zoals normaal verloopt bij bijvoorbeeld distributiecentra en vervoerders.

Al bijna 80.000 aanvragen bij UWV voor NOW-regeling

Ruim 78.700 bedrijven hebben bij het UWV een aanvraag gedaan voor de NOW-regeling, zo blijkt op vrijdag 10 april om 15:00. Afgelopen maandag om 9:00 ‘s ochtends ging het loket bij het UWV open.

Belgische solden wordt verplaatst naar 1 augustus

De Belgische overheid geeft gehoor aan de oproep van onder andere Mode Unie en NSZ om de solden te verschuiven. De sperperiode, waarin kortingen niet aangekondigd mogen worden, wordt alleen niet verlengd. Solden zal nu op 1 augustus van start gaan en de sperperiode een maand eerder.

Vans lanceert actie om lokale skatewinkels te helpen

Modemerk Vans lanceert ‘foot the bill’ om lokale skatewinkels te ondersteunen. Deze winkels kunnen namelijk op maat gemaakte ontwerpen (Vans Customs) beschikbaar stellen en alle netto-opbrengsten gaan naar de partners. Vans noemt deze skatewinkels dan ook ‘vitale partners’. Het programma is nu al uitgerold in Amerika, maar wordt ook snel uitgerold in Europa. Elke retailer kan zijn eigen patroon uploaden en een special edition schoen maken. Per zakenpartner zal Vans 500 limited editions produceren.

Schone Kleren Campagne roept modemerken actie te ondernemen om textielwerkers te beschermen

Schone Kleren Campagne roept nog een keer op om textielwerkers te beschermen. Modemerken moeten nu actie ondernemen om de medewerkers in de productieketen te beschermen, aldus de non-profit organisatie. Deze werknemers in de fabrieken werken vaak van loonstrookje tot loonstrookje en zijn verantwoordelijk voor hun gezin. Nu hun werk wegvalt dreigt hun situatie tijdens de pandemie nog erger te worden.

Data platform Edited biedt retailers hulp met online sales

Steeds meer merken en retailers focussen op dit moment op hun digitale kanalen. Data platform Edited biedt deze partijen een helpende hand door het delen van data over verschillende markten zodat de beste keuzes gemaakt kunnen worden. Edited noemt de service het Covid-19 Retail Dashboard.