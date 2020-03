Het corona-nieuws van vrijdag 27 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

ABN Amro biedt ook grotere bedrijven uitstel van aflossingen

ABN Amro kondigde eerder al aan bedrijven uitstel van aflossingen te bieden. Het ging hierbij eerst om bedrijven met een krediet tot 2,5 miljoen euro.De regeling is nu uitgebreid met bedrijven tot een krediet van 50 miljoen euro. Naast uitstel van aflossingen krijgen de bedrijven ook uitstel van rentebetalingen.

Mona Keijzer: ‘Je mag nog naar de winkel, doe dat dan ook’

Staatssecretaris van Economische Zaken roept consumenten naar winkels te blijven gaan. Keijzer gaat hiermee tegen het advies van Premier Rutte in om zoveel mogelijk thuis te blijven. De staatssecretaris zei tegen EenVandaag: “Je hoeft niet dag en nacht binnen te blijven.” De dagelijkse boodschap die men mag doen, dat houdt niet alleen de supermarkt in maar ook de kledingwinkels, zo benadrukt ze.

‘Noodloketten hopelijk na het weekend open’

De noodregeling voor ondernemers kan hopelijk na het weekend van start, zo meldt minister Koolmees van Sociale Zaken. De precieze inhoud van de noodregeling wordt als het goed is begin volgend week gepubliceerd.

Ook Net-a-porter sluit website

Na Max Mara heeft nu ook luxe e-tailer Net-a-porter besloten de webshop te sluiten vanwege de sluiting van de distributiecentra. Het retourtermijn is daarom ook verlengd naar 60 dagen, zo valt te lezen op de website van het bedrijf. Ook River Island heeft het distributiecentrum gesloten, maar het is nog wel mogelijk orders te plaatsen bij het Britse merk. Het benadrukt echter wel dat het weken kan duren voordat de bestelling bij de klant is.

Crocs geeft gratis schoenen aan zorgmedewerkers

Crocs lanceert het ‘a Free Pair for Healthcare’ programma. Het programma houdt in dat Crocs tot 10.000 schoenen gratis weggeeft aan medewerkers in de zorg die de strijd aan gaan met de pandemie. Het programma geldt voor nu alleen in de Verenigde Staten. De schoenen kunnen online worden aangevraagd, maar het schoenenbedrijf verspreid ook 100.000 paar schoenen over diverse zorginstellingen.