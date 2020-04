Het corona-nieuws van vrijdag 3 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Modint: Verlening NOW-regeling en regulering uitverkoop wenselijk

Uit gesprekken met leden van de organisatie merkt Modint op dat ondernemers graag een verlenging van de NOW-regeling zien. Bij een groep ondernemers wordt de omzetderving pas later in het jaar zichtbaar waardoor ze op dit moment niet in aanmerking komen voor de regeling. Modint pleit daarom voor de NOW-regeling gedurende heel 2020.

De roep om een regulering van de uitverkoop blijkt ook groot. Een vorm van wetgeving of het kunnen bieden van significante incentives zijn een must, zo luidt het bericht van Modint.

Pitti Uomo stelt beurs uit tot september

Pitti Immagine heeft de evenementen die voor juni gepland stonden verschoven naar september. Zo vindt Pitti Uomo nu plaats van 2 tot 4 september en Pitti Bimbo van 9 tot 10 september. Pitti Filati heeft nog geen datum gekregen.

Duitse beursorganisatie Premium zet nieuwe datum voor Premium en Seek

De Premium Group heeft het oog op 28 tot en met 30 juli voor de beurzen Premium en Seek in Berlijn. Dit meldt de organisatie in een persbericht. Het benadrukt echter wel dat het nog in gesprek is met de andere beursorganisaties in Düsseldorf en München omdat de gehele beurskalender op elkaar afgestemd is normaal gesproken.

Modest fashion website The Modist stopt

The Modist sluit de website en staakt de activiteiten. Het bedrijf met kantoren in Londen en Dubai voelde de financiële impact van de pandemie, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Oprichter Ghizlan Guenez geeft op Instagram aan dat het bedrijf geen andere keuze had dan te sluiten.

Topmannen Primark schrappen helft eigen salaris om coronacrisis het hoofd te bieden

Het moederbedrijf van Primark, Associated British Foods, schrapt een deel van het salaris van het management team. Hiermee wil het kosten besparen en de impact van de pandemie zoveel mogelijk beperken. CEO van Primark Paul Merchant heeft gevraagd of zijn salaris tijdelijk gehalveerd kan worden. De CEO en CFO van moederbedrijf Associated British Foods hebben hetzelfde gevraagd.

Farfetch verlaagt de kosten voor retailers met 25 procent

Farfetch steunt boetieks door de kosten voor het gebruiken van het platform met 25 procent te verlagen. Dit meldt de website in een mail naar de klanten. De boetieks zelf moedigen consumenten aan bij ze te shoppen door kortingen tot 25 procent aan.