Het verhaal van vrede zijde: de juiste keuze maken

Het gaat niet altijd om de grote namen en gevestigde ontwerpers. Urban Medley, een duurzaam lifestyle-merk gevestigd in Amstelveen dat aan de vooravond van Corona werd gelanceerd, is vastbesloten om een ​​stempel te drukken op de duurzame slow fashion-sector. Op basis van traditionele, eeuwenoude vormen van drukken en weven uit India, probeert het de bewuste consument de charme van de oude wereld opnieuw te introduceren in een moderne look. Eigentijdse ontwerpen in gedurfde kleuren geven een nieuwe betekenis aan ouderwetse handblokdruk op biologische zijde. De oprichter Shayonti legt uit: ‘’ We zijn niet gebonden aan leeftijd, kleur en maat, daarom kiezen we voor duurzame, handgemaakte, ethisch geproduceerde accessoires als ons belangrijkste aandachtspunt. We geven je de ruimte om je eigen stijl te creëren met behulp van de vele modeartikelen die we je aanbieden. We willen ons concentreren op de belangrijkste stof die het merk gebruikt voor zijn assortiment handgemaakte sjaals en capes.”

De stof

Het is wreedheidvrije of vredeszijden stof, liefkozend ook wel Ahimsa-zijde genoemd. Zijde, ooit het voorrecht van royalty’s en aristocraten, is de belichaming van elegantie en uitbundigheid. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is het proces van het maken van het zijdegaren. Conventioneel werden cocons gekookt met de levende zijderups er nog in, om de lengte en sterkte van de zijdevezels te behouden en het de luxueuze glans te geven.

Volgens PETA worden 3.000 zijderupsen gedood om een ​​halve kilo zijde te produceren. Kokend water maakt de sericine (lijm die de filamenten aan elkaar bindt) los en fijne zijden filamenten worden uit de cocon gehaald. De filamenten worden gedraaid om garen te produceren dat vervolgens wordt geweven tot rijke zijden stof.

In 1990 vond Kusuma Rajaiah, een sericulturist uit Andhra Pradesh, India, een manier om zijden garens te maken zonder de zijderupsen op enigerlei wijze te schaden - Peace of Ahimsa Silk werd geboren.

Organic Peace Silk wordt geproduceerd uit de cocon die na 30 dagen op natuurlijke wijze door de zijderups wordt weggegooid. De zijderups verandert in een mot, doorboort de cocon en vliegt weg en laat de cocon achter. Deze blootstelling aan de natuur resulteert in zijn echt multi-tonale look, die niet kan worden gedupliceerd door machinaal vervaardigde stof. Het doorboren van de cocon resulteert in veel stukken garen (in plaats van één doorlopende draad) die vervolgens samen moeten worden gesponnen om een ​​enkele draad te maken, en de opbrengst aan zijden filamenten is ongeveer zes keer minder als de cocon wordt doorboord. Hoewel dit proces meer tijd in beslag neemt, is het ethischer, wreedheidsvrijer en duurzamer. Het behoudt de puurste eigenschappen van zijde.

De biologische zijdeteelt is een op het bos gebaseerde industrie, waar de zijderupsen buiten in het wild worden gekweekt. De wormen voeden zich met de bladeren van Arjun, Sal en Castor. Het garen wordt geproduceerd in een volledig ongerepte natuurlijke omgeving.

Peace of Ahimsa-zijde is minder glanzend dan de traditioneel geweven stof en heeft een prachtig gestructureerd lichaam. Meestal wordt de stof met de hand gesponnen en met de hand geweven, waarbij de eigenschappen behouden blijven die verloren gaan bij het conventionele zijdeweefsel. Het is warm in de winter en ademt in de zomer, waardoor het het hele jaar door comfortabel te gebruiken is.

Vrede zijde - de kosten voor de consument

Vaak lijken duurzame en ethische stoffen meer te kosten, maar wat een consument in gedachten moet houden, is dat duurzaamheid gaat over het bereiken van sociale, politieke en economische gelijkheid. Wreedheidvrije zijdeproductie kost veel meer tijd. Men moet wachten tot de rups metamorfoseert, dus de productietijd is langer. Het doorboren van de cocon levert 6 keer minder zijdefilamenten op. Dit maakt op zijn beurt de marktprijs van de zijde hoger dan die van de conventionele zijde. Wat de consument echter krijgt, is een duurzaam vervaardigde, dierproefvrije stof.

De producten

Volgens Shayonti kwalificeren hun producten als erfstukstukken en ondersteunen ze absoluut de filosofie van ‘beter kopen en minder kopen’. Sjaals en capes zijn accessoires die gemakkelijk kunnen worden aangevuld met een reeks outfits. Ze helpen om van een formele naar een glamoureuze look te gaan en kunnen meerdere keren worden gebruikt. Wat nog belangrijker is, het product weerspiegelt een bewuste geest en is niet zomaar een trend.

Het merk biedt een breed scala aan kleuren en ontwerpen die voor iedereen geschikt zijn. Momenteel dragen ze blokbedrukte en handbedrukte sjaals en capes.

Om een ​​merk op te bouwen en er bewustzijn omheen te creëren, moet je op een dieper niveau contact maken met de consument. Urban Medley is zich buitengewoon bewust van de impact die het maakt: werken met ambachtslieden en een gemeenschap in staat stellen een waardig inkomen te verdienen door te doen waar ze goed in zijn.