Hoe digitale en fysieke identiteiten verweven raken in virtueel modeontwerp

De metaverse, hoewel niet een geheel nieuw concept, is nog steeds in voortdurende ontwikkeling. Het is niet één tastbaar facet, maar een multiversum van verschillende virtuele omgevingen die gebruikers in staat stellen online ruimtes en hun plaats daarin te verkennen. Het was dit specifieke aspect dat werd onderzocht tijdens een paneldiscussie op Met Ams, een pas opgerichte conferentie in Amsterdam die volledig is gericht op het toegankelijker maken van de metaverse.

Het panel, gehouden op donderdag, de tweede dag van het tweedaagse evenement dat 15 en 16 juni plaatsvond, bestond uit een aantal invloedrijke personen in de digitale modesfeer, die elk een bijdrage leveren aan verschillende elementen van virtuele ontwerpontwikkeling. Oprichter van digitaal creatief bureau Mad XR, Ashumi S, senior docent aan de Amsterdam Fashion Academy, Giancarlo Pazzanese, en Kerry Murphy, de oprichter en CEO van digitaal modeplatform The Fabricant, spraken elk over hun eigen kijk op de samensmelting van digitale en fysieke identiteiten in de metaverse ruimte.

Bij het bespreken van de eigenlijke betekenis van 'identiteit' verwezen de panelleden meestal naar verbanden met hun opvoeding en persoonlijke ervaringen die mede hebben gevormd wie ze zijn. Ze merkten op dat deze vaak kunnen botsen met hoe we onbewust ook in de metaverse willen worden waargenomen, ondanks het feit dat het in wezen een schone lei is - iets waarvan we volgens hen allemaal moeten proberen af te stappen.

"In de wereld waarin we leven, hebben we deze beperkingen om ons heen, vooral als het gaat om de wetten van de fysica," zei de moderator van het panel, metaverse en non-fungible token (NFT) strateeg, Diego Borgo. "Het spannende van de metaverse en virtual reality is hoe je die hokjes doorbreekt, zodat je kunt zijn wie of wat je maar wilt. Ik denk dat dat spannend is, vooral als het gaat om mode en digitale mode."

"Je kunt meerdere verschillende persona's hebben..."

Pazzanese was het eens met Borgo's sentiment en voegde eraan toe dat dit idee ook werkt voor kleding. Ontwerpers zijn in staat om de silhouetten van standaard kleding volledig opnieuw te ontwerpen, waardoor wat we weten over een item opnieuw vorm krijgt en het voorbij de grenzen van het fysieke domein wordt gebracht. De panelleden waren het erover eens dat modemerken moeten profiteren van deze vrijheid die het werken in de digitale ruimte biedt, door de nieuwe manieren te verkennen waarop gebruikers zichzelf kunnen uitdrukken en de vloeibaarheid van identiteit in virtual reality.

"We zijn er niet op ingesteld om die ene persoon te zijn, je kunt meerdere persona's hebben," zei Murphy van The Fabricant. "Dat is echt de kracht van de metaverse en de Web3-ruimte. Het geeft ons de middelen om ons op veel uniekere manieren te kunnen uitdrukken. Hopelijk komen ervaringen in de metaverse ook in ons fysieke leven, waar we misschien dapper genoeg zijn om onszelf te uiten op nieuwe manieren die we normaal niet zouden hebben gedaan."

Mad XR's Ashumi zei dat ze had gezien hoe kinderen hun identiteit vormden door rollenspellen in de echte wereld, waardoor hun ervaringen in metaverse spelomgevingen direct werden vertaald en uiteindelijk bijdroegen aan de vorming van hun eigen expressie en manier van kleden. Murphy voegde daar echter aan toe dat zelfs kinderen te maken krijgen met offline sociale constructies en vaak weerstand tonen tegen het gebruik van digitale kleding op een manier die offline negatief zou kunnen worden opgevat, zoals een jongen die jurken draagt.

"We moeten het een veilige ruimte maken..."

"Het is grappig hoe die sociale constructen ook in die ruimte terechtkomen - dat we ze meenemen in de metaverse," merkte hij op. "Ik denk nog steeds dat kinderen iets moeten leren om die barrières te doorbreken. Het is een ruimte waar kinderen kunnen leren om zich uit te drukken op een veel rijkere manier dan hun fysieke leven, maar we moeten er een veilige ruimte van maken, niet alleen waar we dezelfde sociale constructies inbrengen, want anders komen we nergens."

Pazzanese zei dat deze veilige ruimte een belangrijk maar vaak over het hoofd gezien onderdeel van de metaverse was, en merkte op dat het meenemen van onze onbewuste vooroordelen in deze ruimtes de ontwikkeling ervan kan belemmeren. "Om vrij te zijn, ons te uiten en deze kleding te proberen, moeten we ons veilig voelen," zei hij. "Er is veel onzichtbare diversiteit, en dat is wat een gemeenschap creëert, wanneer je wordt erkend en geaccepteerd voor de aspecten die je niet ziet, maar die je op de een of andere manier wilt uitdrukken."

Om dit punt te bereiken benadrukten de panelleden echter de noodzaak om de ruimte zelf te diversifiëren, waarbij elk van hen opmerkte dat er een duidelijk gebrek is aan vrouwen en culturele inclusiviteit binnen de op Web3 en metaverse gebaseerde industrieën. Dit blijkt duidelijk uit de vaak openlijk geseksualiseerde vrouwelijke avatars in online games, die door mannelijke ontwerpers zijn gemaakt, of de schaarse diversiteit in personages en digitale scheppers. Iedereen was het erover eens dat deze elementen absoluut moeten veranderen om vooruitgang te boeken.

"Er is een verantwoordelijkheid voor de beelden die wij als ontwerpers naar buiten brengen," voegde Pazzanese eraan toe. "De metaverse moet gebouwd worden door mensen met een lange termijn visie, niet alleen in de technische ruimte. Het is belangrijk om er andere bouwers bij te betrekken - mensen die de waarden van de metaverse kunnen definiëren omdat het een door mannen gedreven omgeving is. Anders zijn we gewoon dezelfde ruimte aan het repliceren die we al hebben. De metaverse is een verlengstuk van ons bestaan en het moet een plek zijn die beter is om in te zijn, in plaats van slechter."

Hoewel de metaverse veel vrijheid en flexibiliteit biedt, moeten bedrijven uiteindelijk wel verantwoordelijkheid nemen voor de beelden die ze naar buiten brengen, vervolgde de docent. Pazzanese hoopt dat de metaverse zo een 'veilige ruimte' kan worden voor mensen die hun identiteit willen verkennen, sociale constructies willen ontmantelen en een meer inclusieve omgeving willen bevorderen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.