Hoe sociale media een nieuwe esthetiek tot leven brengen

Er valt veel te zeggen over sociale media, en één ding is zeker: het is het huidige culturele goud als het gaat om het identificeren van trends. Alles wijst erop dat sociale media de democratisering van mode bevorderen, een verschuiving die al in gang is gezet, maar nóg duidelijker werd tijdens de pandemie toen bijna alles op onze schermen gebeurde. Deze periode was cruciaal, omdat het een grotere toegang en zichtbaarheid gaf aan evenementen zoals modeshows, die in die tijd werden gehouden met een beperkt publiek of zelfs zonder publiek. Plotseling had iedereen over de hele wereld hetzelfde uitzicht op het scherm als insiders, wat aantoonbaar meer interesse van 'buitenstaanders' opwekte, en ook leidde tot quarantaine trends zoals loungewear, zoom topjes en de zogenaamde ‘nap dress’ (een jurk waar je een dutje in kunt doen). Uiteindelijk waren het de ‘buitenstaanders’ die iets belangrijks te zeggen hadden en met hun stemmen op sociale mediakanalen bijdroegen aan de democratisering van de mode. Het is noodzakelijk dat we begrijpen hoe de industrie is veranderd en hoe we sociale media moeten gebruiken om in te haken op de huidige culturele esthetiek.

Beeld viaL @mellowmayo

About Fashion Snoops is een wereldwijd trendforecasting bureau dat toonaangevende, consumentgerichte merken over de hele wereld helpt om te innoveren en groei te stimuleren. Dit verslag over sociale media is geschreven door Melissa Moylan, Vice President of Womenswear bij FS. Meer informatie over Fashion Snoops vindt u hier.

Verschuivingen in de sector

Decennialang was er in de sector vooral een top-down model zichtbaar, met catwalks en beroemdheden als belangrijke indicatoren voor de volgende grote trend. Als trendvoorspellers is de culturele tijdgeest altijd de grootste inspiratiebron geweest voor onze toekomstvoorspellingen, en nu zijn influencers op sociale media essentieel om te volgen voor zowel het identificeren van een bepaalde esthetiek als het bevestigen van trends. Met de opkomst van influencers op sociale media bevinden we ons op een punt waarop de trend business steeds meer bottom-up wordt. Er zijn steeds meer influencers die op de eerste rij van modeshows zitten (om betere foto's te krijgen voor sociale media), en zelfs het beruchte exclusieve MET gala heeft zijn deuren heeft geopend voor TikTockers Emma Chamberlain en Addison Rae. Sociale media hebben ook nieuwe modecritici voortgebracht die de grenzen tussen influencer en journalist doen vervagen met een focus op het voorlichten van voornamelijk Gen Z volgers.

Vanuit het oogpunt van de industrie is het cruciaal dat we aandacht besteden aan de signalen van sociale media, ongeacht de rol of de markt waarin je actief bent. Verschillende verschuivingen hebben plaatsgevonden onder consumenten en er zakelijke kansen zijn ontstaan en gegroeid via sociale media, zoals de vintage- en wederverkoopmarkt en nieuwe spelers in fast fashion.

De tweedehandsmarkt is gestimuleerd door influencers die hun aankopen op TikTok en Instagram posten. De stijgende belangstelling voor vintage en wederverkoop is vooral te danken aan de levensstijl van "thrifting" en de jacht op iets cools en nieuws. Depop, eigendom van Etsy en met 90% Gen Z-gebruikers, is populair omdat het deels marktplaats en deels sociale media, waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

Fast fashion - en in het bijzonder de nieuwkomers in deze ruimte - maken gebruik van sociale emedia om de curve voor te blijven en relevant te blijven voor Gen Z-consumenten. Shein maakt gebruik van AI op sociale mediakanalen om te bepalen welke producten ze zullen produceren en van on-demand productie, zodat ze stijlen kunnen aanpassen op basis van hoe deze presteren. Het bedrijf van Edikted is ook opgebouwd rond trends in sociale media en stimuleert voorbestellingen om de productiehoeveelheid te bepalen.

Het is duidelijk dat sociale media niet alleen een gemeenschap hebben gecreëerd, maar ook een ruimte waar zowel creatievelingen als consumenten nieuwe producten ontdekken. De sociale component heeft zeker de traditionele relaties tussen merken en retailers met consumenten op de proef gesteld, en daarom zullen we innovatie in deze ruimte blijven zien groeien. Bij FS weten we hoe we sociale media effectief kunnen inzetten voor het traceren van 'need-to-know' merken en influencers. Met onze AI-trackingtools kunnen we posts filteren per markt en product en trends bevestigen en identificeren die in onze inzicht- en prognoserapporten over alle markten worden vermeld. Het is een noodzakelijke game-changer die ons attent maakt op nieuwe, trendy esthetieken en microtrends, die onze macrovoorspellingen voeden en een geweldig potientieel bieden op het gebied van styling, rechtstreeks van influencers.

Trending op sociale media

Wat de content op sociale media vandaag de dag zo waardevol maakt, is het feit dat het ‘real-time’ informatieve entertainment is. De geheime saus die Gen Z toevoegt maakt het ongelooflijk authentiek, vooral in het geval van TikTok. Trends lijken sneller te ontstaan omdat sociale media directer zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld gedrukte maandbladen. Maar je moet ook bedenken dat veel trends die op sociale media opborrelen, microtrends zijn die verband houden met macrobewegingen die veel langer duren dan een paar maanden - verschuivingen die waarschijnlijk al lang aan de gang waren voordat een bepaalde kreet opdook.

Velen van ons herinneren zich waarschijnlijk de zogenaamde ‘butt-scrunch’ leggings van 2020, die de eerste waren van de vele van sociale media-afkomstige items die nog zouden komen, zoals de lange slip dress van Skims in 2021. Maar wat nog meer trendy dan items zijn de esthetiek die Gen Z met slimme hashtags bedacht, zoals #cottagecore, #darkacademia en recent #barbiecore en #coastalgrandmother. De laatste heeft momenteel meer dan 176M views vergaard sinds hij in maart van dit jaar door Lex Nicoleta op TikTok werd geplaatst. Het interessante aan deze zomerse esthetiek is dat deze niet echt nieuw is; denk aan Diane Keaton in Something's Gotta Give met een beachy garderobe van tijdloze linnen kledingstukken en truien die om de hals zijn geknoopt. Het is niet een niet baanbrekende en verrassend genoeg meer duurzame trend die bestaat uit gelaagde essentials die veel mensen vaak al in hun garderobe hebben. Wat deze esthetiek nieuw leven inblies is eigenlijk de hashtag, en de manier waarop TikTok's repos, waardoor de esthetiek zich verspreidde en snel aansloeg. En hoewel #coastalgrandmother misschien nog niet op een moodboard stond vóór maart dit jaar, kunnen retailers en merken er deze zomer nog steeds hun voordeel mee doen door de hashtag gewoon te gebruiken op posts met toepasselijke looks.

Het is duidelijk dat sociale media de manier waarop we naar mode kijken hebben veranderd. ‘Influencer culture’ is zoveel meer geworden dan alleen persoonlijke stijl, met nieuwkomers in de ruimte die waarde toevoegen, een bepaalde esthetiek cultiveren en contact leggen met nieuwe gemeenschappen. Ongeacht het sociale media platform, denk ik dat we het er als industrie allemaal over eens kunnen zijn dat het van onschatbare waarde is om in te haken op de huidige culturele esthetiek en meer mensen te hebben die je merk of winkel promoten. Zichtbaarheid is tenslotte iets wat we allemaal willen, en sociale media leveren precies dat.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.