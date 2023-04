Hugo Boss tekent Pakistan akkoord

De Duitse modegroep Hugo Boss voegt zich bij de groep modebedrijven die het Pakistan akkoord hebben getekend, zo maakt Hugo Boss bekend in een persbericht. In het verleden tekende het modemerk ook al het International Accord.

“Bij Hugo Boss doen we er alles aan om de mensenrechten na te leven en veilige werkomstandigheden te creëren in onze waardeketen en we passen dit toe in onze hele organisatie”, aldus Yves Müller, CFO en COO van Hugo Boss AG. “We nemen de eerlijke en ethische behandeling van onze werknemers, leveranciers en partners wereldwijd zeer serieus en kijken ernaar uit om de verbetering van de arbeidsomstandigheden in Pakistan te ondersteunen door de implementatie van het Pakistan akkoord.”

Het Pakistan akkoord is een overeenkomst tussen merken en detailhandelaren, en twee wereldwijde vakbonden. Het borduurt voort op het Bangladesh akkoord en is een juridisch afdwingbare overeenkomst op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken.