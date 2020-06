In beeld: drie succesvolle bruidsjurk ontwerpers uit Moldavië en Wit-Rusland

Het Ready to Trade project van CBI in samenwerking met ITC ondersteunt verschillende modelabels uit Oost-Europa. Naast damesmode en kinderkleding, nemen ook drie succesvolle bruidsjurk ontwerpers uit Moldavië en Wit-Rusland deel aan het project. Deze bedrijven ontwerpen en produceren prachtige bruidsjurken van topkwaliteit. Doordat het ontwerpen en produceren in eigen hand is garanderen ze vakmanschap en perfecte bruidsjurken voor de mooiste dag van het leven van de bruid. Wij stellen de drie bedrijven graag voor.

Voorbereidingen

De drie bedrijven, Papilio Fashion House, Sophie en Ilette, hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen en klaarstomen van hun bedrijf voor het bezoeken van de Valmont Barcelona Bridal Week. De bedrijven zouden hier aanwezig zijn met hun eigen stand, maar helaas werd de beurs uitgesteld. Toch gaan de bedrijven volop door met voorbereiden van hun producten voor de Europese markt. Het CBI helpt de bedrijven hierbij, door hen een goed beeld te geven van wat ze kunnen verwachten en aan welke eisen ze moeten voldoen. Nu de beurs uitgesteld is en ook de geplande bezoeken niet doorgaan, is online zichtbaarheid belangrijker dan ooit om toch klanten te werven. Door middel van webinars ondersteunt CBI de bedrijven met het verbeteren van hun online sales. En via online B2B matchmaking zullen de bedrijven toch hun intrede op de Europese markt kunnen doen.

Papilio Fashion House

Papilio is opgericht in 2002 in Wit-Rusland door Alena Goretskaya. Al vanaf jongs af aan ambieerde zij een carrière in het ontwerpen van bruidsjurken. Haar man en drie kinderen zijn aan boord gestapt en haar oudste dochter is zelfs hoofdontwerpster geworden. Een echt familiebedrijf. Naast bruidsjurken produceren ze sinds een aantal jaren ook cocktailjurken, kinderkleding en vrijetijdskleding. Het bedrijf is uniek door het vele handwerk wat terug te vinden is op de jurken. Alle prints, borduursels en accessoires maakt het bedrijf zelf. Elke collectie heeft zijn eigen concept wat terugkomt in de campagnes. Door de jurken te produceren in eigen fabriek, waarborgen ze topkwaliteit. Papillio is er van overtuigd dat deze topkwaliteit en het design van de collecties geschikt is voor de Europese markt. Ze hopen door middel van het programma meer klanten te werven en samen te kunnen werken met boetieks en salons.

Sophie

Elena Zbârnea is ontwerpster en eigenaar van het Moldavische merk Sophie. Doordat ze is opgegroeid in een artistieke omgeving, met een vader die schilder is, ontwikkelde ze al vroeg een passie voor kunst en mode. Ze ontwerpt hele lichte en comfortabele bruidsjurken en avondjurken, ontworpen met passie en oog voor detail. Vrouwelijkheid, chique en elegantie staan hierbij centraal en de handgemaakte afwerking geeft elke jurk nog meer verfijning. In 2012 opende Elena de ontwerpstudio, wat zo goed liep dat ze in 2017 besloot een eigen lijn bruidsjurken te produceren voor ‘laid back’ bruiden. De jurken moeten passen bij de verhalen en persoonlijkheid van de bruid en moeten zich onderscheiden van de typische bruidsjurken. Met deelname aan het project wil Sophie een internationaal netwerk creëren van bruidssalons die alternatieve en hedendaagse jurken aanbieden.

Ilette

Ilette is ontstaan uit de droom van een jong meisje, maar tijdens de Sovjet Unie was er geen mogelijkheid om deze droom uit te laten komen. Vandaag de dag is deze mogelijkheid er wel en daar maakt Ilette goed gebruik van. Naast de prachtige jurken die zij ontwerpen, wil Ilette ook bijdragen aan het welzijn van mensen en natuur. Daarom compenseren ze hun uitstoot door samen te werken met een bedrijf wat planten en bomen plant. Ilette ontwerpt en produceert bruids- en avondjurken die zijn afgestemd op het lichaam van de vrouw. De collecties zijn afgestemd op de markt en op de vraag van de consument. Ilette wil graag de Europese markt veroveren, maar daarnaast willen ze extra banen creëren in thuisland Moldavië.

Het project Ready to Trade wordt gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Voor meer informatie, Klik hier .