In beeld: Gucci en Balenciaga werken samen

De geruchten gingen al even, maar tijdens de presentatie van de nieuwste Gucci-collectie gisteren werden de berichten eindelijk bevestigd: Gucci en Balenciaga hebben samengewerkt. Het resultaat was een Balenciaga-invloed op de collectie van Gucci. Denk aan flink wat logo’s, kristallen een cross-over van elkaars kenmerkende silhouetten.

De collectiepresentatie van AW21 markeert het honderdjarige jubileum van Gucci. Creatief directeur van Gucci, Alessandro Michele schrijft in de collectie-omschrijving dat het merk voor hem een ‘hacking lab’ is geworden. “Een alchemie fabriek waar alles met elkaar verbonden kan worden.” Zo heeft hij meerdere elementen uit de geschiedenis van Gucci gepakt, zoals de historie in de hippische wereld, en deze uitvergroot, maar heeft hij ook de non conformistische stijl van Demna Gvasalia (Balenciaga, red.) en de ‘seksuele spanning’ van Tom Ford (voormalig ontwerper van Gucci, red.) gepakt en gemengd, aldus het bericht.

Wat zeker is, is dat Michele een visueel interessante collectie heeft neergezet met genoeg items die zeer geschikt zijn voor een jubileumfeest. Nu blijft het alleen nog afwachten totdat het feest echt groots gevierd kan worden.

Gucci werd in 1921 opgericht door Guccio Gucci in Florence. Het modehuis staat bekend om de eclectische en hedendaagse ontwerpen die gelijktijdig Italiaans ambacht vertegenwoordigen. Het merk is inmiddels onderdeel van luxegroep Kering. Aan het hoofd staat Alessandro Michele die een kleurrijke, romantische, poëtische en magische stijl bij het modemerk heeft gebracht.

Deze week nog kwam Gucci uit de bus als populairste luxe merk in het onderzoek van Luxe Digital. 15.2 procent van de online zoekopdrachten voor luxeproducten is gericht op Gucci. Op de tweede en derde plek volgen Chanel en Hermès. Gucci belandde ook op de eerste plek in de meest recente Lyst Index, een ranglijst van modezoekplatform Lyst.