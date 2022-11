In beeld: JBC zet volgende stap in metaverse en opent JBC-wereld

Belgische moderetailer JBC lanceerde op 28 oktober zijn virtuele JBC-wereld in het computerspel Roblox, dat meldt JBC in een persbericht. De lancering werd gevierd met een virtueel optreden van de Vlaamse zangeres Camille die haar eerste eigen JBC-collectie droeg.

De Camille-collectie is al in Roblox te verkrijgen, zo is te lezen. Gamers kunnen de collectie aanschaffen door Roblox-punten in te leveren. “De JBC-wereld in Roblox is een plek waar we onze kleinste klanten met open armen ontvangen om zich digitaal te ontplooien”, aldus Bart Claes, CEO van JBC in het persbericht. De collectie bevat kledingstukken als een trui, rok, hoodie en een joggingbroek- beschikbaar voor kinderen tussen de maten 116 en 164. De collectie is vanaf vrijdag 4 november ook te verkrijgen in de JBC-winkels en via de webshop.

De virtuele JBC-wereld bestaat uit een JBC-winkel, interactieve spelletjes, een kids-community en een podium. De Vlaamse zangeres kreeg de eer om als eerst het podium te betreden en haar collectie te presenteren. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij een sensorpak die Camille’s zang- en danstalenten vertaalde in een digitale avatar.

Het is niet de eerste keer dat de moderetailer een stap zet in de metaverse. Eerder dit jaar lanceerde JBC een digitale winkel in het populaire computerspel Fortnite.

De virtuele JBC-wereld in Roblox. Beeld: JBC

De JBC-collectie in samenwerking met Camille. Beeld: JBC

