In beeld: Loredana Falone ontwerpt capsulecollectie voor CKS

Belgisch modemerk CKS werkt samen met de ontwerper van duurzaam modemerk Wearable Stories, Loredana Falone, en lanceert een capsulecollectie voor dames, meldt het CKS in een persbericht. De kledingstukken zijn ontworpen in een tijdloze sfeer.

De collectie straalt optimisme uit en de samenwerking is vertaald in een mix van ideeën naar vrouwelijke silhouetten in zachte stoffen met een fris kleurenpalet, zo is te lezen. Daarnaast combineert de capsulecollectie verschillende stijlen die zich lenen voor diverse gelegenheden. De collectie is geschikt voor het herfstseizoen en bevat truien, rokken, jurken, broeken en blouses.

De collectie is vanaf 18 augustus 2021 te koop in CKS-winkels, via de website en in geselecteerde verkooppunten.

Credit: CKS x Wearable Stories

