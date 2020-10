In gesprek met Nino Sumah (26), oprichter van Bukser Jeans

Het is algemeen bekend dat Nederlanders lang zijn. De gemiddelde man in ons land is zo’n 1,81 meter terwijl dat gemiddeld wereldwijd rond de 1,74 meter ligt. Het is voor vele lange mannen een herkenbaar probleem: het vinden van een passende broek. Ook Nino Sumah, oprichter van het merk en zelf 2 meter lang, heeft jarenlang moeite gehad om een kwalitatieve en modieuze jeans op lengte te vinden. Niet gek dus dat hij besloot zijn eigen jeanslabel genaamd Bukser Jeans te lanceren. Een merk dat niet alleen geschikt is voor de lange mannen. Integendeel zelfs. Bukser Jeans is geschikt voor iedere man die er fashionable uit wil zien, met een lange of kortere lengte.

Candiani-stof

“In Portugal vond ik een fabriek die aan al mijn voorwaarden voldeed: gloednieuwe apparatuur en personeel waar goed voor wordt gezorgd. Daarnaast werken ze met de stof die ik graag wilde voor Bukser Jeans”. Die stof heet Candiani, een Italiaanse denim van hoge kwaliteit dat ook wel als ‘het meest groen in de blauwe wereld’ wordt beschouwd.

Candiani is een duurzame stof en wordt gemaakt met zo min mogelijk water tijdens het verven. Weet dat bij het maken van één spijkerbroek normaal gesproken 8000 liter water wordt gebruikt; 750 liter tijdens de productie van katoen, 500 liter voor het verven.

De Candiani-fabrikant verft met maar 125 liter water, dat vervolgens zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor andere afvalresten zoals geknipte lappen stof en verf.

Bukser Jeans

Bukser jeans inspireert zijn stijl vanuit Scandinavië. Over zijn eerste jeans model zegt Sumah: “De uitstraling van de jeans is clean en heeft strakke silhouetten.” Elementen waar Sumah persoonlijk erg van houdt in zijn kledingstukken. “Gecombineerd met een overhemd kan je ermee naar een formele gelegenheid en met een hoodie en sneakers ben je lekker casual maar toch modieus gekleed”.

“Begin juni lanceerde ik de webshop en het gaat veel sneller dan ik had verwacht.” Het doel van het aantal verkochte broeken in alleen al de eerste maand werd uiteindelijk vijf keer gehaald. Ook liggen de broeken inmiddels in een eerste winkel, namelijk Falcon Fashion in Woerden”, de geboorteplaats van Nino Sumah. “Mannen zijn zo enthousiast dat sommigen zelfs al een tweede of derde exemplaar hebben besteld. Ze vragen of de broek ook in andere wassingen of kleuren komt. Daarom ga ik in oktober naar Portugal om meerdere jeans wassingen te bespreken. Ook heb ik recent de eerste samples van t-shirts ontvangen. Deze zullen begin 2021 online komen”.

Voor nu verkoopt Bukser Jeans dus één model spijkerbroek, de Nino. Een slim fit spijkerbroek met een subtiele wassing en twee procent elastaan voor de nodige stretch. Taillematen zijn er van 30 tot en met 36, lengtematen beginnen bij 32 en gaan tot 38. Daarnaast is de spijkerbroek ook nog betaalbaar. Je koopt er een voor afgerond 130 euro.

Toekomst van Bukser Jeans

Na een succesvolle start van Bukser Jeans, heeft Nino Sumah grote ambities als het gaat om de toekomst van zijn merk. Fans van het merk mogen zich verheugen op meerdere wassingen in de nabije toekomst. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lichtblauwe, lichtgrijze of zwarte wassing.” Wassingen waar je alle kanten mee op kan en die elke man volgens Sumah in zijn kast zou moeten hebben.

De jonge ondernemer zal begin 2021 zijn eerste Bukser Jeans t-shirts lanceren, en is van plan om zijn assortiment in de toekomst uit te breiden met chino’s, sportwear, hoodies en zelfs een vrouwenlijn.

“Er zijn genoeg ambitieuze plannen. De bedoeling is dan ook om de lijn van de eerste maanden na de lancering op 8 juni voort te zetten en te blijven groeien in Nederland en de rest van Europa.”

Volg Bukser Jeans

Leuk om te weten is dat Bukser Jeans op sociale mediakanalen volgers betrekt bij het creatieve proces. Nino Sumah vraagt vaak de mening van zijn volgers als het gaat om zijn producten en biedt een exclusief kijkje achter de schermen.