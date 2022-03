Influencers op vingers getikt: kopen van neplikes- en volgers is consumentenmisleiding

Neplikes en volgers kopen: influencers maken er volop gebruik van. Want met een hoog volgersaantal en veel likes worden zij beter opgepikt door de algoritmes van sociale media. Voor influencers of bedrijven die spullen verkopen is dit echter verboden, omdat er sprake is van consumentenmisleiding. Zes influencers die hier op grote schaal gebruik van maakten, zijn hierop aangesproken door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), meldt NOS, waarna ze ermee gestopt zijn.

“Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die ze online zien”, zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans tegen NOS. “Bedrijven of influencers die spullen verkopen, mogen geen neplikes of nepvolgers inzetten om hun profiel betrouwbaar of populair te laten lijken.” De zes influencers, die niet bij naam worden genoemd, begeven zich in sectoren als mode, lifestyle, fitness, voeding en kunst.

Wereldwijd 1,2 miljard euro schade door nepmarketing

Voor bedrijven die samenwerk met influencers die gebruikmaken van neplikes en -volgers groot. ACM voerde twee jaar geleden een internationaal onderzoek uit, waaruit blijkt dat online online adverteerders hierdoor wereldwijd 1,2 miljard euro schade hebben opgelopen. “Een influencer bepaalt de tarieven van een advertentie vaak op het bereik”, zei de ACM destijds tegen NOS. “Als die bijvoorbeeld 200.000 volgers heeft, maar het zijn maar 50.000 echte mensen, dan betaalt de adverteerder extra voor niks.”

Tienduizenden kopers van neplikes en -volgers – maar ook aanbieders hiervan – werden er begin dit jaar door de waakhond op gewezen dat ze consumenten op het verkeerde been zetten. Bedrijven of influencers die dat nu nog steeds doen, riskeren een boete.