Inkoopseizoen AW21: Trendforecaster Christine Boland zet de trends op een rij

De winter van 2020 staat alweer voor de deur na een hete zomer, maar voor de modebranche komt het inkoopseizoen voor AW21 al langzaam weer dichterbij. Diverse beurzen hebben aangekondigd in januari weer fysiek plaats te vinden in combinatie met een digitale aanwezigheid. In het kader van goed voorbereid op pad gaan, spreekt FashionUnited met trendforecaster Christine Boland over AW21.

“De rode draad van het seizoen is ‘new to renew’,” zo vertelt Boland tijdens een telefonisch interview. “De design language van de winter van 2021 bestaat uit vertrouwde elementen die op een nieuwe manier met elkaar gemengd worden.” Ze refereert naar ‘alchemie’ het mengen van diverse stoffen, maar denk voor het winterseizoen vooral aan het mixen van tegenovergestelden. “Mannelijk met vrouwelijk, juweeltinten met fluor en meer acid-kleuren. Het mag juist bijten.” Denk bijvoorbeeld aan de klassieke heritage prints zoals ruit en krijtstreep. Deze prints zijn vaak mannelijk en soms een tikje rigide. Deze patronen worden in de trend ‘poetic heritage’ gecombineerd met soepele materialen en vrouwelijke plissés of ruches. “In het seizoen zal men dingen zien waarvan ze denken: ‘Maar dat kan toch helemaal niet samen?’ Die gaan dan juist heel goed bij elkaar.”

Een print die al jarenlang in elke trendvoorspelling naar voren komt is de bloemenprint. Voor het winterseizoen zal het dit keer gaan om onder andere een foto-print van bloemen. Geen borduursels of tekeningen, maar dus foto’s van bloemen op vaak licht doorzichtige stoffen. “De bloemenprint zal hierdoor een nieuwe dimensie krijgen zoals we hem nog nooit gezien hebben. Het is juist heel vervreemdend.”

De inspiratie voor het seizoen komt uit diverse hoeken: heritage, historie, vrouwelijkheid, sensualiteit, comfort maar ook spiritualiteit. “Dit vermengt dus allemaal met elkaar.” Historische stoffen zoals fluweel, jacquard en brokaat komen naar voren maar dan met een onverwachte twist. Denk aan de juweeltinten waar Boland het eerder over had, maar dan met een felle kleur gecombineerd. “Een jacquard in een diepgroene tint met een felle, bijna amber of goudkleurig geel gemengd.” Deze kleurcontrasten zijn niet de enige grote trend die Boland ziet. Dankzij de focus op heritage-materialen komen ook de warme bruintinten zoals camel terug. Wie denkt dat hier geen verrassing bij komt kijken heeft het mis. Camel wordt juist gecombineerd met lila en andere tinten in het AW21 seizoen.

Tijdens het gesprek kan uiteraard de huidige situatie waarin de maatschappij zich bevindt niet achterwege gelaten worden. “Ik maakte mijn analyse voor AW21 vier, vijf maanden voordat de crisis uitbrak, maar wij hebben alleen maar een bevestiging gezien van wat wij al hadden gespot. De ontwikkeling is alleen versneld,” zo vertelt ze. Nu thuiswerken hoogstwaarschijnlijk een groot onderdeel blijft van de maatschappij, ziet ze een ‘zoomscope’. Men kleedt zich voor wat er op het scherm te zien is. “Een mooie blouse, top of vest met accessoires rondom het hoofd en daaronder een joggingbroek met warme sokken. Het wordt een heel goed moment voor blouses en tops.” Het is een voorspelling die doet denken aan een trend van enkele jaren terug toen grote kragen en statement oorbellen op de voorgrond traden vanwege de selfie-cultuur. Deze elementen worden namelijk perfect vastgelegd op een selfie terwijl de rest van de outfit dus niet te zien is.

Een ontwikkeling waar men niet omheen kan en die de afgelopen maanden ook al meerdere keren is aangehaald is de boom van casual- en leisurewear. De behoefte voor comfort zal nog lang doorzetten, zo verwacht Boland. “Iedereen kent inmiddels de term ‘huidhonger’. Het is belangrijker dan ooit dat onze kleding ons omarmt, dat we echt kunnen voelen wat we aan hebben. Het is belangrijker dan ooit op dit moment hoe kleding aanvoelt.”

Al met al zijn er dus genoeg ontwikkelingen voor het AW21 seizoen. “De maatschappij staat bol van contrasten en polarisatie en dat zie je ook terug in de designlanguage. De elementen die in de maatschappij lijnrecht tegenover elkaar staan, komen in design heel makkelijk samen.”