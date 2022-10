INretail award voor TMO-student Caitlin de Croes

“Het was echt shocking!”

Op 30 september werd de INretail award weer uitgereikt tijdens de diploma- uitreiking van TMO Fashion Business School. Dit jaar viel de eer te beurt aan Caitlin de Croes (23 jaar). Zij liep haar afstudeerstage bij The GoodPeople waar zij onderzoek deed naar de sourcing voor hun nieuw opgezette dameslabel. Niet alleen het hoogste cijfer, maar ook de relevantie van haar onderzoek en haar professionele ontwikkeling zorgden voor de winst op de award.

We beginnen met de clichévraag: “wat ging er door je heen”?

"Een schok, haha! Ik zag deze prijs namelijk totaal niet aankomen, dus toen ik hoorde dat ik de award had gewonnen, was dat echt een schok voor mij. Ik kende de INretail award wel, maar ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat deze tijdens de diploma- uitreiking werd uitgereikt. Toen Sebastian Galjaard van INretail het juryrapport ging voorlezen en ik de naam van mijn stagebedrijf hoorde, keek iedereen mij aan. Ik dacht ‘OMG, dit gaat over mij…’. Later tijdens de borrel daalde het nieuws wel in hoor. Ik ben nu vooral hartstikke trots!”

Vertel eens iets over je stage en het onderzoek dat je deed

“Ik heb stage gelopen en onderzoek gedaan bij The GoodPeople. TGP is van origine een Rotterdams herenmerk en produceert moderne tijdloze kleding. Alles wordt geproduceerd binnen Europa. Onlangs zijn ze gestart met een dameslabel: TGP Studio. Het team van The GoodPeople is klein en de sfeer is er echt top, je komt in een soort familie terecht.

Toen ik met mijn stage startte, zijn we eerst met elkaar op zoek gegaan naar een geschikt onderzoeksthema. Ik heb daarover gesprekken gevoerd met collega’s van sales, marketing, productie etc. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een productievraag rondom het nieuwe dameslabel. Dat hield in dat ik zou gaan onderzoeken welke producenten geschikt zijn voor TGP Studio. Dat heeft geresulteerd in een shortlist van vijf potentiële producenten in België waarmee gesprekken zijn en worden gevoerd. Het zou gaaf zijn als mijn onderzoek ook echt gaat leiden tot concrete productie van een damescollectie.”

Heb je nog andere werkzaamheden uitgevoerd bij TGP?

“Zeker. Ik kwam aan het begin van het seizoen binnen en heb daardoor de hele ontwikkeling van de nieuwe collectie meegemaakt. Ik mocht meedenken over de artworks, kleuren en de verschillende stijlen, ik heb orders uitgezet bij suppliers, samples opgemeten en gecontroleerd, doorgepast etc. Het was absoluut een heel brede stage. Doordat het bedrijf klein is, ben je overal bij betrokken”.

Wat vond je het leukst aan je stage? Waar heb je het meest van geleerd?

“Qua werk het feit dat ik zoveel heb meegekregen van verschillende afdelingen, waardoor ik echt kon onderzoeken welk aspect van fashion business het beste bij mij past. Ik weet nu dat mijn hart bij productie en inkoop ligt, maar Marketing zou ik ook nog graag verder willen ontdekken. Op persoonlijk vlak heb ik mezelf nog beter leren kennen. Ik ben mij bewust van mijn sterktes en herken mijn valkuilen beter. Daardoor weet ik waaraan moet werken.”

Waarom heb je de INretail award gewonnen denk je?

”Ik denk vanwege de manier waarop ik op mezelf reflecteerde tijdens mijn stage en de stappen die ik heb gemaakt daarin. Ik heb bijvoorbeeld een heel stuk van mijn perfectionisme losgelaten. Ik kon daar best in doordraaien, wat effect had op mijn mentale gezondheid. Ik wilde bijvoorbeeld tijdens mijn eerste stageweek álles tot op detailniveau weten. Nu laat ik meer op me afkomen. Je kan niet alles in de eerste week weten.”

Met de INretail award heb je een inspiratietour gewonnen. Wat ga je precies doen?

“Het is toch een beetje het aard van het beestje dat ik graag snel wilde weten wat de award precies inhoudt, haha. Ik heb dus zelf contact opgenomen met Sebastian Galjaard van INretail. We gaan een modebeurs bezoeken in het buitenland met daaraan gekoppeld een retailtour. Superleuk! Ik voel me echt gevleid.”

Wat zijn je verdere plannen en ambities?

“Vorige week ben ik begonnen met mijn baan bij WE, ik werk als Assistant Buyer Menswear. Erg leuk, ik ben hier via TMO-docent Frank de Rooy terecht gekomen. In januari ga ik 2 maanden backpacken in Chili en daarna weet ik het nog niet. Ik laat het – écht! - op me afkomen.”