Inzichten in post-corona productontwerp

Om succesvol te zijn moeten merken geweldige producten creëren die goed bij consumenten in de smaak vallen. Consumenten zullen minder gaan kopen en zullen bovendien voorzichtig zijn in de keuzes die ze uiteindelijk maken. Daarom is het belangrijker dan ooit dat merken die het goed willen doen in deze markt hun aanbod aanpassen aan de waarden van de topkwaliteit eisende post-corona consument.

Trendstop nodigt lezers van FashionUnited uit om te ontdekken hoe hoogwaardig productontwerp cruciaal zal zijn voor zakelijk succes in een post-covid19 klimaat.

Hoogwaardige ontwerpen bevorderen winst

Modebedrijven moeten uitstekende ontwerpen hoog in het vaandel dragen om te kunnen overleven. Vóór de pandemie werd er veel uitgegeven aan marketing en advertenties en werd er relatief weinig geïnvesteerd in het product. Hoogwaardig productontwerp bevordert de winst en onlangs gepubliceerde statistieken van McKinsey tonen aan hoe ontwerpgerichte bedrijven hun concurrenten kunnen overtreffen met 36 procent meer omzet en 56 procent hoger aandeelhoudersrendement.

De scheiding tussen afdelingen

Bij de creatie van hoogwaardige producten wordt de scheiding tussen de creatie van een assortiment en de verkoop ervan ontkracht door voor een volledig holistische benadering te kiezen. In veel organisaties is er vaak een scheiding tussen afdelingen door de verschillende benaderingen tot commercieel, versus creatief, versus analytisch denken. Ontwerpers, management en data analisten richtten zich allemaal op verschillende aspecten van de onderneming met weinig inzicht in hoe hun gebied aansluit op een ander. Merken moeten deze sectoren synchroniseren om de bestverkochte producten van de toekomst te creëren.

Minder maar beter

Naarmate consumenten veeleisender worden, zullen ondermaatse productontwerpen niet langer volstaan. Producten in alle marktsegmenten zullen extreem zorgvuldig geselecteerd moeten worden, meer nog dan voor de uitbraak van de pandemie. Consumenten zullen begrijpen dat betere producten meer zullen kosten, maar omdat ze minder gaan kopen kunnen ze meer investeren per item. Een “minder maar beter” mentaliteit is hiervoor vereist, met assortimenten die terug worden gebracht naar aanvaardbare hoeveelheden, en met een focus op uitsluitend producten die goed bij consumenten in de smaak vallen om zo verspilling tegen te gaan.

