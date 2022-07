Iris van Herpen maakt 'eerste vegan haute couture jurk van cacaoschillen'

De Nederlandse modeontwerper Iris van Herpen is een samenwerking aangegaan met ijsmerk Magnum. Het resultaat is een veganistische haute couture jurk ontworpen door van Herpen die is gemaakt van overgebleven cacaoschillen. De zogeheten Magnum Vegan Dress werd gisteren tijdens Paris Fashion Week voor het eerst op de catwalk vertoond tijdens de show ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het modemerk van Iris van Herpen, zo is in een persbericht te lezen.

Met de vegan haute couture jurk onderstrepen Magnum en Iris van Herpen hun ambities om te werken aan een volledig duurzame productieketen binnen de mode-industrie en daarbuiten, zo meldt het persbericht.

De Magnum Vegan Dress is ontworpen ter ere van Magnum’s Vegan assortiment. Magnum wil op de lange termijn betrokken blijven in de mode-industrie door ook een samenwerking aan te gaan met de Universiteit van Leeds. Binnen deze samenwerking wordt onderzocht hoe het ijsmerk toegankelijke en duurzame mode kan maken met de producten die overblijven bij de productie van Magnum ijs.

Beeld via: Magnum

Beeld via: Magnum

De creatie is gemaakt met behulp van een driedimensionaal ontwerp, waarin duurzame materialen zijn verwerkt. Door middel van 3D-printtechnologie zijn de cacaoschillen, die zijn overgebleven tijdens de productie van Magnum ijs, verwerkt tot 'volledig biopolymeer materiaal'. Biopolymeren zijn natuurlijke polymeren die worden geproduceerd door de cellen van levende organismen. De andere 3D-elementen zijn geprint met behulp van innovatieve SLS-technologie (Selective Laser Sintering).

Iris zegt over de samenwerking: "Ik voel me vereerd dat Magnum mij benaderd heeft om de Magnum Vegan Dress te ontwerpen. Als modeontwerper ben ik altijd bezig met het verleggen van grenzen. Deze samenwerking draagt daaraan bij, doordat twee werelden worden samengebracht in één duurzaam eindproduct. Het was heel bijzonder om bij te dragen aan zo’n innovatief project binnen de mode-industrie."

De Magnum Vegan Dress maakt deel uit van de vijftiende jubileum collectie van Iris van Herpen: Meta Morphism. Deze collectie belicht hoe de maatschappij steeds digitaler wordt.

Het is niet de eerste keer dat van Herpen een jurk maakt van ongebruikelijke materialen. Zo maakte ze eerder een glazen versie van de opwaaiende Marilyn Monroe jurk, gemaakt van honderden handgeblazen glazen bubbels, verwerkte ze Swarovski kristallen in silicone voor een 'naked dress' die ondergedompeld lijkt te zijn in dauwdruppels en maakte ze een glazen jurk in samenwerking met glasblazer Bernd Weinmayer.