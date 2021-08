Is de digitale catwalk voorbij? Milan Fashion Week vindt fysiek plaats voor SS22

De Milan Fashion Week keert voor het lente-zomerseizoen 2022 terug naar een grotendeels fysiek programma. De volgende editie van Milano Moda Donna is van 21 tot 27 september. 42 van de 61 merken kiezen voor live events.

Nieuw dit seizoen zijn Roberto Cavalli onder de creatieve leiding van Fausto Puglisi en de terugkeer van Moncler en Boss. Opvallende afwezigen zijn Gucci, dat ervoor kiest om buiten de traditionele kalender te showen, en Valentino, die een vaste plek heeft op de Paris Fashion Week.

In september vindt ook de zevende editie van de Milano Graduate Fashion Show plaats, die het werk en het talent van de studenten van de beste Italiaanse modeopleidingen in de kijker zet. "Een nieuwe start met jonge mensen en het versterken van onze unieke toeleveringsketen, door middel van modeshows, evenementen en presentaties geeft ons nieuwe hoop voor de toekomst", aldus Carlo Capasa, voorzitter van de Nationale Kamer van de Italiaanse mode, in een verklaring.

Het bijgewerkte programma met presentaties en evenementen zal op 7 september tijdens een persconferentie worden gepresenteerd. Voorlopig hebben de meeste grote Italiaanse merken bevestigd dat zij fysieke shows organiseren. Op de lijst stonden Giorgio Armani, Versace, Prada, Etro, Missoni, Alberta Ferretti, Marni, Fendi, Salvatore Ferragamo, N° 21, Tod's, Blumarine, Msgm, Philosophy di Lorenzo Serafini, Ermanno Scervino, Emporio Armani, Genny, Jil Sander, Sunnei, Drome en Dolce & Gabbana. Er zijn ook nieuwe namen op de Milanese modeweek waaronder Del Core, Marco Rambaldi en Act n°1. Andere modehuizen hebben voor het digitale formaat gekozen, waaronder Dsquared2, Antonio Marras, Gcds, Emilio Pucci, Calcaterra, Elisabetta Franchi en Laura Biagiotti.

Alleen toegang voor gevaccineerden

Vorige week kondigde de Council of Fashion Designers of America (CFDA) aan dat de volgende New Yorkse modeweek (8-12 september) terugkeert naar het fysieke formaat, maar dat events alleen toegankelijk zijn voor bezoekers die kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn. Verwacht wordt dat het CFDA later deze maand volledige richtlijnen zal bekendmaken om de veiligheid van de evenementen te garanderen. Naar alle waarschijnlijk zullen ook Londen, Milaan en Parijs hun eigen veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus opstellen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.