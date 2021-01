Italiaanse herenkledingsector ervaart gematigde start van het seizoen, kampt met aanzienlijke verliezen

Meestal waren kopers en journalisten in deze tijd van het jaar halverwege de show in een bruisende Pitti Uomo in Florence, voordat ze naar Milaan vertrekken voor de eerste ronde van het catwalkseizoen voor mannen. Pitti Uomo eindigt donderdag, maar het volledig digitale formaat betekent dat er weer een herenmodeseizoen voorbij gaat zonder een fysieke beurs, zonder de echte connecties tussen merken, verkopers, kopers en media.

De Covid-crisis heeft de Italiaanse mode-industrie ingrijpend veranderd, en volgens schattingen van de Confindustria Moda voor Sistema Moda Italia wordt verwacht dat de omzet van herenkleding in 2020 ernstig zal dalen.

De eerste indicaties in het rapport tonen een krimp van -18,6 procent, aangezien de verkoop van maatwerk, gebreide kleding, hemden, stropdassen en lederwaren vrijwel is teruggelopen. Door een afname van de export en een vertraging van de binnenlandse consumptie hebben zelfs voorheen robuuste merken als Brunello Cucinelli in 2020 verliezen geleden.

Een verlies van twee miljard euro Volgens het rapport kromp de omzet tot een kleine 8,3 miljard euro, een verlies van bijna 2 miljard euro in twaalf maanden tijd. In 2019 was het mannensegment goed voor 18,1 procent van de Italiaanse mode- en textielketen en 28 procent van de kleding alleen.

De productie van herenkleding is in 2020 met -19 procent gedaald ten opzichte van 2019, terwijl de export met -16,7 procent is gedaald. Het algemene niveau van de buitenlandse verkopen daalde tot ongeveer 5,9 miljard euro. De Italiaanse invoer daalde met -17,9 procent, waarbij de cumulatieve daling van de buitenlandse verkoop in de eerste zes maanden -25,3 procent bedroeg.

In de zomer, na het versoepelen van de maatregelen van de eerste lockdown, namen de verliezen af. Van juli tot september noteerde de exportdaling -3,8 procent, terwijl de import met -14,6 procent daalde. In de negen maanden van 2020 daalde de herenmode over de grens met -17,3 procent, oplopend tot 4,6 miljard (ongeveer een miljard minder dan in de eerste negen maanden van 2019), terwijl de importsector -19,4 procent daalde tot 3,5 miljard.

Uit analyse van de internationale verkoop blijkt dat Europa -14,5 procent daalt in termen van export en -18,2 procent in import; niet-EU-markten scoren -19,2 procent in het geval van export en -20,1 procent in import. De eerste twee markten, namelijk Zwitserland en Duitsland, leden met respectievelijk -6,2 procent en -9,2 procent de minste verliezen; Frankrijk noteerde -12,8 procent, terwijl het VK, de VS en Spanje allemaal dalingen van meer dan -20 procent bereikten.

Dit artikel is geschreven door Don-Alvin Aldegeest en vertaald door Georgia Oost