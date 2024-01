Item van de week: de ballerina

Wat het is:

‘Balletcore' is een van sociale media afkomstige trend die het afgelopen jaar rondwaart, grotendeels gericht op - zoals je misschien al hebt geraden - op ballet geïnspireerde kledingstukken voor dagelijks gebruik. Een item dat echt de overhand heeft gekregen tussen de tutu's en rompertjes is echter de ballerina. De ballerina krijgt een subtiele update en behoudt zijn minimalistische kwaliteiten - zoals het kleine strikje en de pumpvorm - maar wordt toch geschikt voor de 'gewone' wereld. Nu beschikbaar in een comfortabele vorm, zijn de hedendaagse ballerina's ook opgewaardeerd door verschillende materialen en kleine aanpassingen aan hun afwerking, zoals een riempje met gesp of een puntige teen, waardoor ze nog aantrekkelijker zijn geworden voor het trendbewuste individu.

Waarom je het wilt hebben

Terwijl veel trends die tegenwoordig via social media worden uitgeroepen vaak worden beschouwd als microtrends en daarom een korte levenscyclus hebben, is de balletschoen er een die is blijven hangen. Het is een blijvertje, zo blijkt uit de prominente aanwezigheid van de schoenstijl op de catwalks van SS24. De subtiele updates van de verschillende ontwerpers die de schoen hebben overgenomen, hebben er ook voor gezorgd dat de schoen langer is blijven bestaan, met praktische elementen zoals riempjes en materiaal upgrades die meer opties bieden voor diegenen die hun tenen in een nieuwe schoenstijl willen dompelen.

Waar we het hebben gezien:

Ballerina’s en minimalistische pumps domineerden de SS24 catwalks en waren de favoriete schoenen bij uitstek in een groot aantal collecties, waarmee hun plaats als 'must-have' schoen opnieuw werd bevestigd. De voorkeur ging ook uit naar sobere stijlen die meer deden denken aan de traditionele schoen, die onder andere te zien waren op de catwalk van Fendi, Tove en Chanel.

Hoe te stylen:

De opties voor deze schoenstijl lijken eindeloos, want ze vallen in de categorie casual kleding alsook die van formele kleding. Voor dagelijks gebruik combineer je de schoenen met een eenvoudige getailleerde broek en een mouwloze gebreide trui of voeg je ze toe aan een combinatie met rok en vest om aan te sluiten bij de voorjaarsstijl. De schoenen kunnen ook worden aangekleed met midi- of maxi-jurken, vooral die met veel versieringen of gestructureerde silhouetten om de platte zool en minimalistische look tegengewicht te bieden. Voeg accessoires toe in niet bij elkaar passende kleuren om de look extra te laten knallen.

De ballerina, die zich al een aantal jaar buiten de wereld van de professionele dans waant, is een schoen die met name de afgelopen twee seizoenen steeds populairder is geworden en blijft domineren op de catwalks voor de komende seizoenen. De comfortabele schoenstijl is een slimme toevoeging aan elke consumentengarderobe. De ballerina sluit naadloos aan bij verschillende soorten modelooks.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.