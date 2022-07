Item van de week: de organza look

Wat het is:

De organza trend, oftewel de doorschijnende trend, is de laatste tijd enorm gegroeid. Veel ontwerpers hebben de look overgenomen met overdreven silhouetten en zwaartekracht tartende vormen. De stijl zien we in blouses en jurken, en veel merken voegen drama toe aan hun ontwerpen door te kiezen voor pofmouwen en oversized rokken. Vaak worden ook contrasterende stoffen gebruikt zoals het fluweelachtig lijfje van een jurk gecombineerd met organza mouwen. Velen experimenteren ook met gaasontwerpen door middel van zware versieringen of ingewikkelde borduursels op de stof, waarmee ze een fascinerend gelaagd effect creëren.

Foto: Madewell

Waarom je het wilt hebben:

De organza look laat zich gemakkelijk vertalen van dag- naar avondkledij, waardoor het voor klanten een goede investering is die keer op keer kan worden gedragen. Terwijl sommige merken kiezen voor trendy statement stukken binnen deze trend, kiezen anderen weer voor een meer toegankelijke stijl voor mensen die van mode houden maar wel iets draagbaars willen. Dat betekent dat er een grote verscheidenheid aan doorschijnende ontwerpen voor verschillende doelgroepen verkrijgbaar is, waarbij ieder ontwerp een variatie op de trend biedt.

Foto: Na-kd

Waar is het gespot:

Voor AW22 zette Alexander McQueen hoog in op drama met een jurk van uitpuilend gaas die zich goed staande hield tussen de selectie neonkleuren en contrasterende stoffen in de rest van de collectie. Het modehuis presenteerde soortgelijke doorschijnende items voor hun SS22-lijn, waaronder een gelaagde rok van gaas en een gestructureerde tweedelige set, zwaar versierd met kant. Cecile Bahnsen verwerkte de doorschijnende trend ook in haar AW22-collectie met een serie jurken met lagen of gerimpelde accenten, met als gevolg grote, asymmetrische silhouetten. Het is echter Simone Rocha die elk seizoen voor het meeste drama zorgt met een reeks oversized, opgebolde jurken die inmiddels cultstatus hebben bereikt, met een trouwe schare fans van haar gelijknamige merk. Veel van haar ontwerpen zijn geïnspireerd op historische figuren die tot leven komen door middel van fijnmazige borduursels en versieringen.

Foto: Polo Ralph Lauren

Hoe moet je het stylen:

Voor een dagelijkse look kun je een organza blouse combineren met een spijkerbroek met hoge taille of taps toelopende broek; zo creëer je een nette look voor overdag die bijna het hele jaar door kan worden gedragen. Voor de koudere maanden kun je er een vest en lange jas overheen dragen. Als het om een blouse gaat, kleed het dan wat aan door het met een aansluitende rok te dragen of, voor de consument die wat meer durft, speel met vorm en textuur door middel van een broek of rok met oversized silhouet. Een jurk kun je combineren met laarzen en eenvoudige accessoires voor een avondlook die voor elke gelegenheid geschikt is.

Foto: Only

De doorschijnende of organza look speelde een bijzonder grote rol op de catwalks voor het komende seizoen en is erg in trek bij consumenten als statement stijl bij warmer weer en voor avondkleding. Het is een mooie toevoeging aan een collectie die consumenten ertoe zal aanzetten te experimenteren met zowel textuur als persoonlijke stijl, en zo buiten hun comfort zone te treden.

Foto: Ted Baker

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.