Item van de week: de pluizige slipper

Wat het is:

De slipper is een sandaal met open neus waar de drager, zoals de naam al suggereert, zo in stapt of schuift. Terwijl het model al een aantal seizoenen populair is dankzij de eenvoudige, seizoensvrije ontwerpen, komen nieuwe versies van de schoenenstijl op de markt, met name het model met pluizige buitenkant. Ontwerpen met imitatiebont waren zowel op de catwalk en ook steeds vaker in de luxe winkels te zien, ieder met een frisse interpretatie van een stijl die voorheen meer geliefd was bij sportkledingmerken. De look biedt ook een comfortabele en modieuze vervanging voor de teenslipper, en kan het hele jaar door gedragen worden.

Foto: Chinese Laundry

Waarom het je het wilt hebben:

Pluizige slippers zijn een leuke toevoeging aan een lijn nonchalante kleding die de klant stimuleert om meer gedurfde en speelse stijlen te proberen en een levendige uitstraling aan een collectie te geven. Zowel het materiaal als het silhouet maken de slipper geschikt voor alle seizoenen, met een open vorm dit luchtig is in de zomer en een pluizige buitenkant die wat warmte biedt in de koudere maanden. Daarnaast is de pluizige slipper zo veelzijdig dat deze zowel binnen als buiten kan worden gedragen, dus hebben klanten hierin genoeg keuze: een schoen voor het even doen van boodschappen of een knusse pantoffel voor in huis.

Foto: Crocs

Waar zijn ze gespot:

Foto: Michael Kors

Hoe je het moet stylen:

Om een reeks oversized en gestructureerde jurken te completeren koos Claudia Li in haar najaar-winter 2022-modeshow voor pluizige slippers. Terwijl de schoenen de eigenschappen van een slipper hadden, maakte de ontwerpster ook gebruik van verschillende pasteltinten en overdreven vormen, net als de kledingstukken in de collectie. Lanvin presenteerde een pluizige slipper die enigszins op die van Li leek, ook in de vorm van een gesloten slipper met een contrasterend kleurschema. Hoewel de versie van Bottega Veneta niet overeenkomt met de typische definitie van een slipper, koos het huis wel voor pluizig schoenen, met een instapper met plateauzool in een feloranje tint. Simon Miller koos voor een plateauzool in de vorm van een pluizige instapper met overdreven hoogte die goed paste bij de andere pluizige modellen van het merk voor Najaar-Winter 2022, waaronder een sneeuwlaars-look en een langharige slipper.

Het mooie aan de pluizige slipper is dat er geen regels gelden over hoe je deze moet dragen. Slippers zijn ontworpen om met gemak te worden gedragen als je even boodschappen moet doen of lekker thuis zit. Dit houdt in dat kleding ook eenvoudig is om snel aan te trekken, zoals een moeiteloze combinatie van spijkerbroek met T-shirt of zelfs een joggingbroek met een hoodie. Voor een beetje meer schwung kun je kiezen voor trends uit de jaren negentig of tweeduizend die nu zo razendpopulair zijn: cropped tops, broeken met print en retro accessoires kunnen van de pluizige slipper een modieuze schoen maken, mocht je wat anders willen dan een nonchalante look.

Foto: Kenneth Cole

Leuke schoenen zijn altijd welkom als toevoeging aan een collectie en de pluizige slipper is de perfecte manier om er trendy bij te lopen met een verassend veelzijdig schoenmodel dat niet seizoensgebonden is. Van de pluizige schoenentrend op de catwalk tot de populariteitstoename binnen de categorie casualwear, belooft deze versie van de geliefde slipper de komende seizoenen een succes te blijven.

Foto: Aerosoles

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.