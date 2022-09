Item van de week: de volledige leerlook

Wat het is:

Ontwerpers toonden voor het AW22-seizoen een duidelijke voorkeur voor leer, en een groot aantal gaf ook gehoor aan de vraag van consumenten om meer veganistische leeralternatieven te gebruiken. Een groot scala aan luxe modehuizen presenteerde voor het seizoen volledige leerlooks, met modellen die van top tot teen in leer gehuld gingen, hetzij in de vorm van jurken, lange rokken of bijpassende setjes. Terwijl veel ontwerpers kozen voor een gewaagdere manier van stylen, waren er ook een aantal die voor strakke en gestructureerde silhouetten opteerden.

Foto: Le Slap

Waarom je het wilt hebben:

Het gebruik van leer heeft het afgelopen jaar een diervriendelijke, duurzame upgrade gekregen dankzij een aantal verschillen initiatieven en producenten die alternatieven voor leer hebben ontwikkeld en op de markt gebracht via samenwerkingen met detailhandelaren. Dit houdt in dat leer een grote comeback heeft gemaakt, zowel commercieel als op de catwalk, waardoor het een prominente plek in de collecties heeft gekregen en merken op innovatieve wijze experimenten met het materiaal. Veganvriendelijke alternatieven openen tevens de deur voor meer consumenten die anders geen leerproducten zouden kopen.

Foto: Wolford

Waar is het eerder gespot:

Sommige ontwerpers benaderden de leerlook met stoere, rock en roll-achtige ontwerpen door middel van grote gespen, prominente ritsen en alternatieve snitten. De looks van Alaïa waren bijzonder punkachtig. Een daarvan bevatte een aansluitende jurk volledig gemaakt van riemen met gespen terwijl een andere look herinnerde aan een leren jack maar dat tot de enkels reikte. Khaite en Prabal Gurung experimenteerden hier ook mee, met namen met gewaagde snitten. Chloe en Alexander McQueen kozen daarentegen voor strakkere pasvormen, met eenvoudige, gestructureerde jurk van een mat leersoort.

Foto: Dorothee Schumacher

Hoe moet je het stylen:

Afhankelijk van het type leren outfit dat je wilt samenstellen zijn er veel opties om uit te kiezen als het een volledige leerlook betreft. In het geval van een jurk kun je de accessoires het beste eenvoudig houden en het stuk combineren met leren laarzen om er een geheel van te maken. Broeken kunnen met leren overshirts of T-shirts worden gedragen voor een complete leerlook. Ook kunnen rokken gepaard worden met leren tops of een groot leren jack voor een stoer tintje.

Foto: Yoek

Terwijl hij waarschijnlijk alleen relevant is tijdens de koudere maanden is de volledige leerlook iets dat door veel verschillende consumenten kan worden gedragen, hetzij als stoere look voor overdag of als een geklede, strakke outfit. De recente ontwikkelingen van alternatieve materialen zullen er wellicht voor zorgen dat de stof in de mode blijft.

Foto: Nudie Jeans

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.