Item van de week: het minirokje

Wat het is:

Het minirokje is al decennia lang het middelpunt van de mode geweest, als instrument van controversiële en definitieve modemomenten. De opkomst van het minirokje wordt vaak gedankt aan de bijdrage van de Britse ontwerpster Mary Quant, die in 1964 rokken tot boven de knie introduceerde, ‘de mini’ genaamd. Dit model bleef zeer geliefd gedurende de jaren zestig, het decennium waarin het een officiële trend werd en leefde in de jaren ‘00 weer op toen het door invloedrijke beroemdheden als Paris Hilton en Britney Spears werd gedragen. Deze nostalgische trend blijft invloed uitoefenen op het huidige modebeeld met jongere generaties die zich laten inspireren door eerdere looks uit de popcultuur – waarschijnlijk de oorzaak van de heropleving van de micro-mini – en ontwerpers beginnen nu mee te doen.

Foto: Scotch & Soda

Waarom je het wilt hebben:

De ultra-mini versie van het minirokje van Miu Miu voor voorjaar/zomer 2022 kun je haast niet missen, gezien het veelvuldig gedragen wordt door beroemdheden en te zien is in de bladen en reclamecampagnes. Modeplatform Lyst meldde zelfs dat vraag naar het rokje sinds zijn debuut in oktober op zijn hoogste punt in drie jaar tijd was, en het model van Miu Miu alleen al bijna 900 zoekopdrachten per dag genereerde. De populariteit van het item hebben we danken aan de heropleving van Y2K-modetrends. Terwijl zijn plek binnen de mode nogal fluctueert heeft zijn verschijning tijdens meerdere herfst-wint 2022 modeshows de vraag naar minirokjes doen toenemen en heeft het ook een plekje veroverd in het komende seizoen.

Foto: LILI SIDONIO

Waar is het gespot:

Net als Miu Miu hebben veel ontwerpers de minuscule, zakelijk ogende mini opgenomen in hun collecties voor herfst-winter 2022. Glenn Martens van Diesel trok de aandacht met de ‘riemrok’ met lage taille voor een eigentijdse versie van de Y2K-look. De ontwerpen van Martens varieerden van leren rokjes met merknaam tot gedeconstrueerde denim modellen, compleet met gespen. Dion Lee introduceerde ook een eigen versie van de gedurfde microtrend met een piepklein leren model dat op een riem leek. Tijdens London Fashion Week presenteerde Supriya Lee weer een andere versie met een experimenteel wikkelmodel dat een abstract element toevoegde aan de trend, terwijl de piepkleine ontwerpen van 16Arlington voorzien waren van subtiele versieringen. Net als Miu Miu speelde Versace met de zakelijke esthetiek door de rokken te voorzien van motieven met krijtstreep, pied-de-poule en glinstering voor kantoorkleding met geheel eigen uitstraling.

Foto: Only

Hoe moet je het stylen:

Terwijl luxe-ontwerpers kiezen voor gewaagde, minuscule roklengtes, introduceerden retailers en merken modellen die iets draagbaarder zijn. Hierdoor is het minirokje toegankelijker voor diegene die er niet zo bloot bij willen lopen. Voor de liefhebber die op zeker speelt zijn er huidkleurige panty’s of dichte maillots, waardoor het rokje ook op koudere dagen kan worden gedragen. Draag ze met kniehoge laarzen, een lange jas en trui voor een perfecte outfit voor de herfst en de winter. In de zomer draag je hem gemakkelijk met sneakers en een groot T-shirt of met een hemdje onder een linnen overshirt voor een ontspannen maar gelikte look. Als het rokje onderdeel is van een set, is een stijlvol alternatief om de stukken samen te dragen voor een mooi, tweedelig setje dat perfect bij elkaar past.

Foto: The Kooples

Het minirokje heeft zich de afgelopen jaren weten te onderscheiden en rekent zich momenteel tot een van de grote trends als gewaagd maar toegankelijk mode-item voor diegene die de grenzen graag opzoeken en iets nieuws willen proberen. Dankzij het aanbod van dit model in de designercollecties, dragen jonge klanten de look als volledig opnieuw uitgevonden trend met een nostalgisch verleden.

Foto: LILI SIDONIO

